Ce tapet se poarta in 2020?

Ziare.

com

Prospetimea, linistea si pacea sunt pilonii acestei culori care tind sa ne captiveze in acest an. Acest albastru frumos vine atat in modele simple cat si in modele cu imprimeuri.Culorile neutre pentru liniste si calm. Tapetul in nuante precum bej sau ecru poate sa devina una dintre cele mai dorite optiuni si asta pentru ca aceste nuante ofera o stare de liniste si calm.Un mare avantaj este faptul ca ecru este foarte versatil si se combina cu o mare varietate de nuante precum roz, alb, crem, verde, albastru sau chiar galben pastelat.Se spune ca Feng Shui ul este una dintre tehnicile care ajuta cel mai mult la gasirea linistii acasa, tehnica ce este legata de culorile suave si delicate.Verdele pentru seninatate si prospetime. Verde transmite prospetime, calmul naturii si seninatate.Anul acesta, verde este una dintre culorile pe care le vom observa cel mai mult in imaginile de fundal.Aceasta culoare atat de vie si atat de legata de natura se combina cu o multitudine de culori, cum ar fi tonurile aurii sau terestre. Acest ton viu si izbitor pare sa se potriveasca cel mai bine cu o camera de zi.Tapetul cu nuante naturale, proaspete si atemporale sunt potrivite pentru orice spatiu, de la bucatarie la dormitor. Modelele inspirate din natura devin cea mai buna optiune pentru a da lumina si culoare oricarui colt al casei.Eleganta figurilor geometrice. Jocul figurilor geometrice, o nota vintage, dar cu un plus de modernitate, sunt de asemenea o alegere ideala pentru orice zona a casei.Exista o serie de optiuni intr-o multitudine de culori si finisaje, de la culori mai neutre la altele mai vii, precum albastru.O alta tendinta a acestui an este imprimeul tropical. Tapet imprimat cu frunze tropicale si flori, in modele originale. Baia si spatiile in care se serveste masa sunt zonele casei in care se incadreaza cel mai bine acest tip de tapet.Anul acesta, noutatea care surprinde intr-un mod total neasteptat pentru unii, este ideea de tapet pe tavan.O alegere perfecta, nu doar pentru cei care isi doresc amenajari inedite si deosebite, ci si pentru cei care doresc sa ascunda diverse defecte minore ale tavanului sau sa protejeze suplimentar impotriva crapaturilor fine.Tapetul se intinde, nu se rupe, astfel incat daca apare o fisura minora, tapetul are capacitatea de a nu transpune defectul, ci de a-l masca.