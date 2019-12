Ce tip de parchet laminat ar trebui sa alegem, pentru o stabilitate mai mare si durabilitate mai buna in timp?

Retineti ca durabilitatea parchetului laminat este masurat de AC!

Exista parchet laminat rezistent la umiditate? Sigur ca DA! Poti cumpara parchet laminat antiumezeala special produs pentru bai sau bucatarii!

In plus, datorita unui numar mare de modele, culori si a faptului ca parchetul laminat poate imita lemnul, diferite tipuri de piatra sau de ceramica, acest produs este ideal, el poate completa designul de interior, indiferent ca este vorba despre un spatiu de locuit ori un spatiu comercial sau public.Ofertele din magazinele comerciale includ o gama completa de tipuri si modele de parchet laminat, care pot fi adaptate usor unei locuinte sau unui spatiu public. Pentru a face alegerea cea mai buna, parchetul se selecteaza in functie de grosimea sa,. Acest parametru este cel mai important, cu ajutorul lui se afla durabilitatea si rezistenta parchetului.Fiecare tip de parchet laminat este evaluat din punct de vedere al durabilitatii prin teste de abraziune, rezistenta la impact, rezistenta la arsura, rezistenta la patare si umflare in conditii de umiditate. Evaluarea AC se face pentru masurarea durabilitatii.Clasa de trafic ce apare la parchetul laminat indica rezistenta stratului protector si a peliculei decorative la uzura, frecare, socuri, impact, abraziune. Clasa de trafic AC se determina prin testul Taber Abraser.Dupa cum ati observat deja in magazinele de specialitate, pardoseala de tip parchet laminat este disponibila in mai multe grosimi. Masurata in mm ea poate varia intre 14 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm, respectiv parchet de Trafic Intens, Moderat sau Incalzire in Pardoseala Prin urmare, clasa de trafic AC pentru parchetul laminat nu are legatura cu grosimea. Clasa AC masoara durabilitatea reala a parchetului. Stabilitatea lui este data de grosimea acestuia.De exemplu: un parchet laminat de 8 mm si de clasa 33, AC5 va avea aceeasi rezistenta ca un parchet laminat cu grosimea de 12 mm, sau cu un parchet recomandat pentru incalzirea in pardoseala. Cu cat, cu atat si parchetul va avea oClasa AC ne va arata clar durabilitatea si rezistenta parchetului laminat. Cu cat parchetul este mai rezistent la abraziune, va avea clasa AC mai mare si va fi mai durabil in timp. Expertii recomanda:➤ Pentru- parchetul AC1/ 21 cu rezistenta scazuta la abraziune, pentru spatiu locuibil cu trafic redus. Acest parchet laminat are o durata de viata mai scazuta.➤ Pentru- parchetul laminat AC2/ 22 pentru spatiu locuibil cu trafic mediu. Parchetul laminat AC2 nu este foarte rezistent la abraziune, de aceea este bun pentru camere in care nu se circula incaltat, cum sunt de exemplu dormitoarele.➤ Pentru uz rezidential - parchetul laminat AC3/ 23 pentru spatiu locuibil cu trafic intens. Acest tip de parchet laminat are rezistenta buna la abraziune si poate fi folosit in➤ Pentru- parchetul laminat AC3/ 31 pentru spatiu comercial cu trafic redus.➤ Pentru- parchetul laminat AC4/ 32 pentru spatiu comercial cu trafic mediu. Parchetul AC4 are rezistenta mare la abraziune, este bun pentru zone in care se circula cu pantofi, cum sunt:➤ Pentru- parchetul laminat AC5/ 33 pentru spatiu comercial cu trafic intens, compatibil si cu incalzirea in pardoseala. Acest parchet laminat are rezistenta la abraziune foarte buna, este durabil in timp chiar si in caz de utilizare intensiva.Foarte cautat de clienti este parchetul laminat antiumezeala sau parchetul Aquastop de la magazinul online laminat-parchet.ro . Parchetul antiumezeala este dedicat pentru zone expuse la umiditate, cum sunt: hol, bucatarie, baie, living, dormitor.Clientii care au alesde pe acest site, s-au convins de faptul ca este mult mai rezistent la apa decat un parchet laminat clasic.Acest lucru il face sa fie foarte potrivit pentru bai si bucatarii, unde umiditatea este mai mare.De asemenea, expertii recomanda parchetul antiumezeala si pentru alte spatii cum sunt camerele de hotel care au bai private, magazinele, cafenelele, barurile, restaurantele si chiar salile de asteptare.Parchetul laminat este apreciat de clienti si pentru pretul sau avantajos. Comparativ cu pardoseala din lemn, parchetul laminat este mai putin costisitor.Desigur preturile variaza in functie de tipul de parchet laminat ales. Exista o gama variata de pardoseli (modele, culori) pentru fiecare gama de preturi.Pardoseala din parchet laminat este o optiune excelenta, foarte avantajoasa din multe puncte de vedere, la pardoseala din lemn.Dintre principalele avantaje fac parte: pretul mai mic, varietatea de finisaje, culori, grosimi, tratamente de suprafata, usor de curatat si intretinut, proprietati hipoalergenice, prevenirea formarii mucegaiului.Foarte multe modele de parchet laminat sunt astfel realizate incat sa imite foarte bine lemnul real.