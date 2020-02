Cele mai frecvente defectiuni ale aparatului de aer conditionat

Ziare.

Cele mai frecvente probleme care apar la sistemul de conditionare a aerului sunt:Dupa multe sute de ore de utilizare si dupa zeci de curatari, filtrul de particule se uzeaza irevocabil. Daca mirosul aerului emis de aparat nu este placut, daca apar zgomote in functionare sau daca eficienta in racire scade, este foarte posibil sa fie de vina filtrul. Daca este uzat complet, singura solutie este inlocuirea.poate aparea si de la lipsa freonului sau freon in cantitate insuficienta. Solutia este verificarea nivelului de lichid de racire de catre un specialist, eventual umplerea cu lichid.Daca aparatul nu raceste sau nu incalzeste la temperatura la care l-am programat, e posibil sa fie defect termostatul, placa electronica sau memoria aparatului. Trebuie verificate, eventual inlocuite de catre specialistii in domeniu.De multe ori se comporta asa din cauza murdariei acumulate pe ventilatorul unitatii exterioare a aparatului de aer conditionat. E necesara o curatare profesionista si atenta, fara a deteriora alte piese.Cauzele pot fi multiple: starea conductelor, a termostatului, a releului, starea bobinelor, etc.O posibila cauza poate fi o fisura, deteriorarea izolatiei cablurilor, lipsei de freon din instalatie sau chiar pozitia unitatii interioare.In general problema este cauzata de functionarea necorespunzatoare a compresorului. Un specialist va putea verifica starea acestuiaPot fi diverse cauze: nefunctionarea termostatului, scurgeri de freon, bobinele...Problema poate proveni de la nepotrivirea dintre puterea aparatului si suprafata alocata, de la o supra-umiditate a aerului din incapere sau de la defectarea sistemului de drenaj al condensului.Pe langa cele enumerate mai sus se mai pot intalnii si alte cazuri, asa ca atunci cand aveti nevoie de reparatii aer conditionat cel mai bine este sa sunati o firma specializata.Sigur, pot aparea mai multe situatii decat acestea. Fara a apela la un specialist in reparatii instalatii de climatizare, niciun utilizator nu poate identifica exact problema. Cu atat mai mai mult, reparatia trebuie efectuata de un profesionist.Sistemele de climatizare sunt complexe, interventiile asupra lor necesita cunostinte avansate si pricepere.Mai mult, un specialist ofera garantia lucrarii si poate da sfaturi de exploatare care pot prelungi functionarea corecta a aparatului tau de aer conditionat .