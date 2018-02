Centrale termice moderne sau incredere in furnizorul local?

Furnizorul local, instalatii de actualitate pentru protejarea mediului

Unele studii recomanda sa pastram fidelitatea fata de vechiul sistem

Producatorii de centrale termice propun avantaje desavarsite

Criteriile de selectie a unei centrale termice fac diferenta?

Ar putea fi suprafata de depozitare a unei centrale termice moderne un inconvenient?

Centrala termica, se considera investitia in viitor pentru casele moderne

Concluziile sunt cat se poate de clare in acest caz

Sa fie vechiile calorifere racordate la furnizorul local? Sa fie inovatia tehnologica care implica achizitionarea unor centrale termice de ultima generatie?Cateva intrebari care implica o discutie foarte ampla, care se reduce in mare parte la capitolul financiar, dar si la cel al randamentului, comparativ cu nivelul de consum.Conform ultimelor declaratii de presa, sefii RADET sustin ca proiectele de modernizare ale sistemelor de incalzire locale sunt in continua desfasurare, astfel ca prezenta unor fenomene fizice si schimbarea cursului si fluxului de raspandire ale agentului termic tind sa fie principalele atuuri care sa protejeze natura si deci sa propuna un nivel mai mare de raspandire a caldurii.Insa acest fenomen atrage de la sine si acel dute-vino, de care tu probabil esti satul, ce implica savarsirea de acte doveditoare statului pentru a obtine subventia de caldura ce este acordata anual oamenilor cu venituri pana intr-o anumita medie.Ultimele informatii arata ca toleranta corpului uman la anumite noxe eliminate in randul centralelor termice de apartament este una scazuta, motiv pentru care ar trebui sa ramanem fideli instalatiilor actuale de incalzire.Conform unor specialisti, ar fi indicat sa respectam colectivitatea in care ne aflam, pentru a nu polua si pe altii, datorita gazelor arse obtinute in urma incalzirii propriei locuinte, mai ales daca locuim intr-un bloc de locatari.La o retea locala, dirijarea factorilor nocivi se face in exteriorul cladirii sau in locuri special amenajate care sa nu afecteze bunul mers al populatiei.Este de la sine inteles faptul ca odata ce te-ai decis sa stopezi colaborarea cu firma locala ce distribuie caldura in orasul tau, te vei orienta spre o instalatie personalizata capabila sa asigure caldura pe timp de iarna in casa ta.In acest moment, o centrala termica buna te pune in situatia de a avea atat costuri reduse raportate la nivel lunar, ba chiar mai mult unele aproape modice in cazul in care ai reusit pana in acest moment sa furnizezi izolatie termica casei tale.Stiai ca persoanele care au efectuat aceasta operatiune pot beneficia de avantaje consistente, ce aduc in discutie costuri la caldura cu pana la 30-40% mai reduse?Conform unor studii efectuate in orasul Cluj s-a putut observa diferenta notabila de pret a unor persoane ce folosesc incalzire centralizata la nivel de locuinta, fie ca au izolatie, fie ca nu.Raportandu-ne la ultimul caz, se poate observa o reducere de 55 lei la nivel de costuri lunare, cifra deloc de lepadat la nivel economic familiar.Cand vine vorba de nevoi, trebuie sa stii ca o centrala termica eficienta poate avea atat un randament proportional cu vechiul stil de incalzire avut, dar si unul vizibil mai ridicat, cifra fiind apropiata de nivelul 85-90%.Exista in acest caz chiar si produse economice, raportate la volumul de apa ce doresti sa il obtii sau dupa caz facand referire la nivelul de prelucrare al combustibilului.Daca ai in proprietate o locuinta cu o suprafata mica sau mijlocie, te poti orienta spre centrale termice ce implica o putere de pana la 22-24Kw, suficient cat sa incalzeasca mai multe camere cu o suprafata restransa.Poate insa locuiesti intr-un spatiu ceva mai extins, precum o gospodarie sau o vila, atunci ar trebui sa te orientezi spre limita superioara, atat in ceea ce priveste puterea, cat si cifra preferintala de incalzire a volumului de apa.Daca locuiti la apartament de doua camere sau garosniera, fara doar si poate fiecare piesa de mobilier sau alt lucru de care va folositi in viata de zi cu zi isi sustine utilitatea pe metru patrat.Amplasamentul unei astfel de instalatii ar putea fi problematica in acest caz, mai ales daca baia prezinta o orientare de tip vagon, iar suprafata sa de acces este una vizibil restransa.Pentru a putea gandi un plan de montaj, fara doar si poate ar trebui sa operati la inaltimi ceva mai mari sau dupa caz sa obtineti aprobarea indepartarii caloriferelor clasice pentru a efectua o eventuala inlocuire in acest caz.Fara doar si poate orice modificare exercitata la nivel de locuinta necesita si o anumita contributie financiara, lucru care il atesta si achizitionarea unei centrale.Insa in acest caz, se aduce in discutie accesarea unei investitii, a carei amortizari va veni ulterior.Un exemplu preliminar ar arata ca investitia intr-o centrala termica v-ar face sa scoateti din buzunar circa 3000 - 4000 lei, bani ce vor fi recuperati pe parcurs, in decursul fiecarei luni calendaristice, consecinta fiind scaderea raportului la factura lunara de utilitati.Mai mult decat atat, un alt avantaj prezent s-ar raporta la faptul ca nu veti mai depinde de furnizorul local, fie ca acesta efectueaza revizii periodice, saptamanale, anuale, sau prezinta numeroase defectiuni pe retea, sau diferite politici de functionare in functie de zona in care locuiti.Centrala termica este atat o necesitate cat si o inovatie la nivel de locuinta. Insa aceasta nu poate fi achizitionata decat odata ce detineti resurse financiare ce fac posibil acest demers, un spatiu de depozitare adecvat si un numar de membrii ai familiei de cel putin 4 persoane.Inovatiile aduse in constructia tuturor centralelor termice de actualitate implica longevitate, fiabilitate sau un nivel de functionalitate ridicat, langa care se adauga elemente de protectie impotriva unor fenomene des intalnite.In ceea ce priveste furnizorul local, cum costurile gigacaloriei sunt instabile si se schimba an de an, nu ramane decat sa calculam investitiile suportate pana acum pentru a ne decide daca merita sau nu sa facem aceasta schimbare, indiferent de ce spun reprezentantii firmelor predestinate.