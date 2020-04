Certificate energetice: descopera tot ce trebuie sa stiti despre cum sa le obtineti repede si usor!

Ziare.

In plus, ele sunt necesare in cazul renovarilor majore sau pentru cladirile vizitate frecvent de public (in acest caz ele trebuie afisate la loc vizibil).Este foarte important ca imobilele sa aiba o buna eficienta energetica pentru ca astfel facturile lunare la incalzire, iluminare, racire, ventilare si obtinere apa menajera sa fie cat mai mici. Puteti vedea cum obtinem o casa eficienta energetic cu costuri reduse la intretinere Actele trebuie prezentate in original cumparatorilor si chiriasilor in momentul incheierii contractelor de vanzare cumparare sau de inchiriere - dupa caz, iar dupa cumparare certificatul de performanta energetica se va preda in original cumparatorului.Aceste certificate sunt documente cu ajutorul carora proprietarii de imobile pot afla care este nivelul eficientei energetice a cladirilor pe care le detin, in functie de materialele de constructie folosite, dar si in functie de dotarile si utilitatile utilizate.Cei care au nevoie de astfel de acte in perioada imediat urmatoare pot afla in randurile ce urmeaza cum le pot obtine repede si usor!Primul pas pe care trebuie sa il faca proprietarii in vederea obtinerii certificatelor energetice este acela de a intocmi dosarele cu copiile dupa o serie de acte ale constructiei, pe care ulterior trebuie sa le inmaneze auditorilor energetici atestati.Documentele pot varia in functie de tipul de imobil. Daca pentru apartamente, schita de la cadastru sau un releveu poate fi suficient, cand vine vorba despre alte tipuri de cladiri sunt necesare si alte cateva acte.Recomandat este ca proprietarii sa ceara sfaturi in acest sens din partea auditorilor energetici, astfel incat sa se asigure ca le pun la dispozitie tot ce au nevoie.Cea de-a doua etapa necesara pentru obtinerea certificatelor energetice este reprezentata de vizita la fata locului (la imobil) a auditorilor energetici atestati de MinisterulDezvoltarii si Administratiei Publice, pentru a culege date suplimentare celor obtinute din studierea actelor constructiei.Mai mult, proprietarii imobilelor trebuie sa mai stie ca specialistii pot inclusiv sa le ofere sfaturi despre imbunatatirile pe care le-ar putea face pentru a obtine o incadrare a cladirii intr-o clasa energetica mai buna.Potrivit legislatiei in vigoare, apartamentele, casele / vilele, spatiile de birouri si alte tipuri de cladiri pot fi incadrate intr-una din cele 7 clase energetice. Acestea sunt impartite de la A la G, unde A este cea mai buna, iar G este clasa cu cea mai mica eficienta energetica.Fiecare auditor energetic isi stabileste liber tarifele si ritmul de lucru.Auditoriielibereaza pentru cladirile din Bucuresti si Ilfov aceste acte in maxim 24 ore de la primirea documentelor imobilului si vizita la acesta pentru masuratori si obtinere date.Certificatele de performanta energetica sunt valabile timp de 10 ani. Proprietarii pot solicita insa un altul si in acest interval, daca aduc imbunatatiri imobilelor pe care le detin.De exemplu, atunci cand schimba centrala termica sau cand isi izoleaza caminele personale, proprietarii cladirilor pot solicita eliberarea unor certificate noi.O cladire incadrata intr-o clasa energetica superioara poate fi vanduta la un pret mai bun sau mai rapid, mai usor, decat una mai ineficienta din punct de vedere al comsumurilor de energie.