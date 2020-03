Cornisa decorativa pentru tavan - Elementul distinctiv in decoratiuni interioare

Ziare.

com

De exemplu, printre numeroasele modele de cornise poti gasi cu usurinta ceva distinctiv. Ceva adecvat decorului casei tale care sa puna in evidenta peretii si tavanele.Vorbim despre un element ornamental, de interior sau exterior, care evidentiaza si amprenteaza designul peretilor reprezentand cadrul unui tavan, al unei ferestre sau al acoperisurilor.Cornisa are un rol esential, ea reusind sa schimbe complet aspectul unei case.Cornisele de exterior au, pe de-o parte, rolul decorativ, iar pe de alta parte - rolul de a proteja fatada casei de ploaie, zapada sau de scurgerile de apa.Diversitatea modelelor de cornise decorative de interior si de exterior, oferita de NMC Romania prin intermediul principalelor sale game -sau- creeaza posibilitatea de a gasi varianta optima pentru realizarea unui decor complet finisat al locuintei.Un aspect interesant despre cornise este ca la baza originii lor sta designul antic. Diversitatea modelelor variaza de la stilul victorian pana la cel modern.Cornisa decorativa realizata din polistiren si poliuretan creeaza o tranzitie eleganta si estetica intre perete si tavan, Efectul spatial variaza in functie de model si de montaj.Multe dintre aceste profile sunt adecvate pentru integrarea iluminatului direct sau indirect. Altminteri, pot fi utilizate, asemenea plintelor, pentru a ascunde tranzitii inestetice, fisuri si cabluri.Ornamentele arhitecturale definesc aspectul si stilul general al unui spatiu, iar cornisele din polistiren si poliuretan sunt adecvate deopotriva spatiilor traditionale, cat si moderne.Atunci cand proiectati o casa noua sau vreti doar sa imbunatatiti designul exterior al unei cladiri, selectarea profilelor potrivite poate adauga stil si eleganta proiectului final.Cornisele decorative sunt in primul rand ornamentale. Daca aveti in vedere montarea acestora, un design care ascunde jgheaburile va combina functionalitatea cu un aspect sofisticat foarte placut.- Versatilitatea data de diversitatea modelelor si a dimensiunilor;- Usoare si simplu de instalat - materialele din care sunt construite sunt usoare, ceea ce le face usor de instalat. Variantele mai grele pot fi periculoase atunci cand cladirea se invecheste si structura de sustinere se deterioreaza;- Durabilitate si rezistenta - se recomanda sa alegeti produse a caror intretinere sa fie minima;- Pot fi vopsite in culoarea preferata astfel incat sa se potriveasca perfect cu interiorul locuintei;- Rezistente la umiditate si temperaturi inalte;- Rezistente la socuri, zgarieturi si lovituri;Cornisele decorative de tavan din polistiren garanteaza eleganta simpla cu o gama larga de aplicatii. De la ornamente vesele sau pretentioase pana la modelele de lux.Acestea sunt cele mai populare profile decorative folosite pentru a valorifica ceea ce este mai important, precum crearea senzatiei de inaltime suplimentara sau amplificarea spatiului de perceptie al incaperii.Numeroase modele de cornise NMC Romania, alaturi de alte profile din polistiren, pot fi achizitionate din reteaua magazinelor Dedeman sau de pe site-ul NMC Romania.