Criterii generale pentru alegerea cabinei de dus

Ziare.

com

Cabinele de dus pot fi cu design inchis, cu acoperis si pereti pe toate laturile. Ele sunt simplificate si multifunctionale, in diferite forme si marimi. Interiorul cabinei creeaza sentimentul unei bai separate. Daca preferi o cabina dus functionala, aceasta necesita filtrarea apei. Cabina dus cu hidromasaj - alimentarea cu apa se face pe orizontala sau pe verticala prin duzele laterale ale caditei sau peretelui. Acestea sunt proiectate pentru imbunatatirea circulatiei sanguine, ameliorarea oboselii si lupta impotriva celulitei.Cabina de dus model turcesc dispune de un generator de aburi, care creeaza o umiditate de 100% la o temperatura de 50-60 de grade, iar ventilatorul disperseaza uniform aerul cald in interiorul dusului inchis.Cabina de dus tropicala dispune de o duza speciala in tavanul cabinei, creand un flux special de picaturi cu efectul ploii de vara. Un astfel de dus este relaxant inainte de culcare.Cabina de dus cu aromaterapie - apa si aburul trec printr-un rezervor special cu uleiurile aromatice si umplu spatiul inchis cu o aroma placuta.Alte caracteristici utile care sunt disponibile la modele cu preturi ridicate:- douches;- receptor radio;- controlul vocii.In plus, cabinele de dus sunt echipate cu o oglinda, rafturi si un dozator pentru cosmetice lichide pentru ingrijire. Peretii cabinei de dus au diferite inaltimi, forme si dimensiuni. Cel mai popular material pentru caditele cabinelor de dus inchise, este cel acrilic. Dimensiunile unui cadite acrilice variaza de la 70 la 210 centimetri.Forma caditei cabinei de dus poate fi triunghiulara, dreptunghiulara, patrata, semicirculara, rotunda. De asemenea, caditele pot fi plate cu adancimea intre 1-3,5 cm, medii cu adancimea intre 6 - 20 cm, cu adancime de pana la 45 cm, dotata cu un scaun.Usile cabinelor de dus pot fi de tip leagan sau prin alunecare, aceasta fiind o optiune compacta si fiabila. De asemenea, cabina de dus are un mecanism special care asigura etanseitatea. Principalul avantaj al cabinei de dus este usurinta instalarii si absenta cerintelor speciale pentru baie, cu exceptia scurgerilor.Cabinele de dus adanci sunt confortabile si populare, deoarece combina o cada cu o cabina de dus.Dimensiunile sunt diferite si ar trebui sa le alegi pornind de la dimensiunea baii. Dimensiunea optima a unei astfel de cabine de dus este de 100x100cm. Adesea, sunt montate in coltul baii si sunt completate cu usile si, daca este necesar, cu pereti suplimentari.Formele posibile sunt semicirculare, triunghiulare, patrate, dreptunghiulare, asimetrice, hexagonale, pentagonale.Cadita de dus este baza de proiectare a cabinei de dus si, in acest caz, trebuie sa fie stabila si puternica. Iata care sunt cele mai cunoscute materiale:- Acrilul este durabil si usor de instalat. Nu se formeaza zgarieturi vizibile si deteriorari.- Faianta - material rezistent, dar fragil si exigent.- Marmura artificiala - material durabile, fiabil si usor de intretinut, dar foarte greu si costisitor.- Quarille este o noua combinatie de nisip acrilic si cuart. Este mai puternica decat acrilicul si este creata in culori diferite.