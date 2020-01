Criterii pe baza carora specialistii in design interior iau cele mai bune decizii atunci cand amenajeaza o locuinta

Ziare.

Aceasta este cea mai buna decizie pe care o pot lua, deoarece specialistii vor sti cum sa actioneze, ce decizii trebuie sa ia, ce materiale trebuie sa aleaga si ce variante trebuie sa propuna pentru a fi pe placul si nevoile clientilor.Serviciile de design interior sunt disponibile atat clientilor cu un buget mai restrans, cat si clientilor cu un buget generos. Avantajul este acelasi. In mod cert, un specialist va ajuta clientii sa-si compartimenteze inteligent casa si sa o decoreze frumos.De ce aspecte tin cont specialistii in design interior atunci cand aduc modificari in locuintele clientilorInainte de a lua anumite decizii in ceea ce priveste modificarile aduse locuintelor, specialistii trebuie sa poarte o discutie directa cu beneficiarii, sa se deplaseze la spatiul ce trebuie reamenajat sau amenajat si sa realizeze masuratori specifice.Abia dupa aceste etape si dupa o discutie deschisa cu clientul, specialistii in design interior vor prezenta varianta finala de proiect 3D si vor definitiva proiectul pe baza celor mai bune si mai creative solutii, datorita carora spatiul se va transforma intr-o creatie unica pe care proprietarii o vor indragi.* spatiul disponibil - designerii vor ajuta clientii sa utilizeze la maxim spatiul de care dispun, mai mult de atat, ii vor ajuta sa creeze spatiu suplimentar de depozitare, eliminand pereti, usi, inlocuind usile batante cu cele culisante, echilibrand proportiile pieselor de mobilier. Chiar daca suprafata locuintei nu este foarte generoasa, sfaturile unui profesionist vor ajuta clientii sa creeze impresia unui spatiu mai mare. De asemenea, acestia isi vor ajuta clientii sa se bucure de o locuinta cat mai functionala;* buget - designerii vor discuta cu clientii despre bugetul de care acestia dispun pentru a-si pune ideile in practica. Pornind de la cunostintele si experienta pe care le au, acestia vor face recomandari pertinente si care sa nu implice costuri inutil de mari. Specialistii pot sugera si idei alternative, de la alegerea mobilei, accesoriilor si parchetului, pana la alegerea gresiei, pentru a tine bugetul sub control;* nevoile si dorintele clientilor - inainte de a avea un plan de lucru bine stabilit, profesionistii trebuie sa afle mai multe lucruri despre locatari si activitatile lor curente, dar si despre culorile preferate, temele favorite si obiecte dragi in jurul carora pot sa creeze o poveste.Colaborarea cu o echipa de specialisti in design interior ii va ajuta pe proprietari nu numai sa economiseasca timp si bani, ci si sa obtina o locuinta cu un aspect complet nou, care sa imbine rolul functional cu aspectul estetic.Specialistii in design ofera inclusiv acces la resurse complementare, clientii avand o singura misiune: aceea de a stabili un buget si de a-si expune preferintele in fata specialistilor.