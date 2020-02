Cum a ajuns granitul in bucataria moderna?

Ziare.

In timp, compozitia granitului ramane neschimbata. Chiar si in epoca moderne, granitul utilizat in constructii este acelasi material gasit in natura care a fost folosit de milenii. Adancimea suprafetei granitului apare uneori tridimensionala, ceea ce-i ofera o caracteristica atragatoare.Are o varietate de finisaje, modele de suprafeta si culori, ceea ce se datoreaza compozitiei sale minerale. Se estimeaza ca exista mai mult de 3.000 de tipuri diferite de granit si fiecare bucata de granit este unica.Descopera in continuare ce face granitul atat de atractiv si de ce oamenii au preferat acest material unic. Afla diferitele utilizari pentru granit si cum a devenit o prezenta binecunoscuta si interesanta in cladirile si casele de pe glob.Exista dovezi ca granitul a fost folosit in piramidele egiptene antice ca o nota decorativa dar si ca material de constructie. Granitul era extras din carierele din Aswan, un oras stravechi, si utilizat in constructia de obeliscuri, camere de inmormantare, monumente si coloane.Romanii au folosit si ei granitul, laudand piatra pentru frumusetea, durabilitatea si rezistenta sa. Romanii si-au extras granitul exclusiv in scopuri de constructie si chiar l-au folosit pentru pietruirea drumurilor.Arhitectii romani au folosit granitul pentru a construi monumente impresionante precum Pantheonul. Chiar si baile comune erau adesea facute din granit in timpul Imperiului Roman.Pana in perioada Renasterii, oamenii au descoperit tehnici de fabricare si exploatare mai bune, care faceau granitul mai usor de obtinut. Deoarece resursele de granit erau generoase, utilizarea sa a devenit raspandita in scurt timp.Bogatii foloseau granitul pentru a construi bai si piscine de lux pentru uz personal, insa materialul a fost folosit si pentru a construi case, biserici, palate si monumente.Pe masura ce tehnicile de exploatare au avansat, granitul a fost descoperit in intreaga lume. Curand, procesul minier a devenit mult mai sigur pentru lucratori, ceea ce a dus la o disponibilitate si mai mare de granit.In cele din urma, tehnicile ecologice au evoluat si au fost folosite pentru exploatarea granitului, protejand in acelasi timp mediul inconjurator.Procesele miniere de astazi arata in general foarte diferite fata de tehnicile stramosilor nostri. Calculatoarele, utilajele de inalta tehnologie si noile modalitati de gestionare a personalului au facut ca exploatarea granitului sa fie mai eficienta ca niciodata.Pretul granitului este mai mic, ceea ce il face mai accesibil maselor de consumatori, iar pe masura ce popularitatea sa a crescut, granitul a devenit o caracteristica ravnita in bucataria americana si apoi cea europeana sub forma de plat sau chiuveta de bucatarie.Abia la sfarsitul anilor 1880 granitul inceput sa fie folosit ca material pentru blatul din bucatarie. Initial, proprietarii de case nu puteau alege decat dintre cateva culori de granit si acesta era extrem de scump, regasindu-se doar in conacele de lux.La inceput, granitul a fost extras la nivel local, iar scoaterea din mina era un proces costisitor. Forta de munca era scumpa in SUA iar granitul trebuia taiat manual pentru a obtine blatul de bucatarie.In alte regiuni ale lumii, forta de munca era foarte ieftina si existau resurse pentru exploatarea granitului. Problema era, totusi, transportarea granitului in Statele Unite si Europa.Desi importarea produsului era scumpa, companiile inovatoare din SUA au inceput sa foloseasca calculatoarele pentru a reduce costurile la locul de exploatare.Astfel, in locul oamenilor, masinariile actionate de calculatoare taiau granitul, facand procesul mai rapid si mai accesibil.In consecinta, pretul granitului a scazut si mai mult din cauza metodei de procesare mai eficiente si a costurilor fortei de munca reduse, iar materialul a devenit accesibil si mai multor categorii de consumatori.Astazi, granitul este o optiune accesibila pentru multi proprietari de case si apartamente. Materialul dureaza o viata, ceea ce-l face o investitie buna.Proprietarii aleg granitul din aceleasi motive pentru care le-au ales si egiptenii, romanii si oamenii din epoca Renasterii: durabilitatea, forta si frumusetea unica.O modalitate simpla de a aduce granitul la tine in casa este prin alegerea unei chiuvete de bucatarie din granit: chiuvetele Pyramis sunt produse din granule de cuart natural (silica, cel mai dur si rezistent component al granitului), de aproximativ 1mm in diametru, in proportie de 80% si un adaos de doar 20% rasini si aditivi care ajuta la aderarea granulelor de cuart si confera suprafetei produsului finit un aspect deosebit din punct de vedere coloristic.