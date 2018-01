Cum aerisim inteligent, cu ferestrele inchise

Ziare.

Se apreciaza ca aerul interior este de pana la 5 ori mai poluat decat cel din mediul exterior, datorita surselor de poluare interne: oameni, animale de casa, detergenti si alte substante chimice folosite in gospodarie, substante emanate de mobilier, covoare, vopseluri, materiale folosite la constructie, umezeala, pulberi, infiltratii de radon etc.Intr-un apartament cu ferestre inchise si bine izolat, aerul devine din ce in ce mai putin respirabil din cauza dioxidului de carbon ce se acumuleaza si umiditatii in crestere care creeaza premisele proliferarii mucegaiului si bacteriilor nesanatoase.Deschiderea ferestrelor nu este intotdeauna cea mai buna solutie, deoarece veti schimba brusc aerul incalzit sau racit din interior, creand nu numai disconfort, ci mai ales risipind energia utilizata pentru aducerea acestuia la temperatura dorita.Un sistem descentralizat de ventilatie cu recuperare de caldura este solutia ideala pentru aerisirea controlata in apartamente sau case, deja construite sau noi, la care nu au fost prevazute trasee de tubulatura pentru ventilatie sau spatii pentru acestea.NovingAIR Active este un sistem modular, usor de integrat in orice locuinta datorita designului sobru si elegant si, mai presus de orice, este usor de instalat.De fapt, in cateva minute, prin realizarea a doua gauri in perete, poate fi instalata o pereche de unitati de ventilatie pentru a asigura schimbul adecvat de aer chiar si pentru incaperi cu o suprafata mare. NovingAIR Active150 exploateaza un principiu natural, al inmagazinarii si cedarii caldurii si schimba la fiecare 70 de secunde directia debitului de aer, permitand evacuarea aerului viciat si introducerea celui proaspat in locuinta noastra.Caldura (energia) aerului viciat evacuat se acumuleaza in recuperatorul de caldura ceramic hi-tech din interiorul unitatii de ventilatie si este ulterior transferata aerului proaspat, la introducerea acestuia in locuinta.Astfel NovingAIR 150 permite recuperarea caldurii iarna si a racorii pe timpul verii, crescand eficienta energetica a locuintei. Acest sistem este capabil sa recupereze pana la 90% din caldura aerului evacuat, care in cazul aerisirii clasice prin fereastra, ar fi fost complet pierduta.Datorita comunicatiei prin fir sau wireless, diferite unitati de ventilatie pot functiona in mod sincron, asigurand un debit echilibrat de intrare si evacuare a aerului pentru intreaga locuinta.NovingAIR Active 150 poate fi controlat cu o telecomanda capabila sa gestioneze un singur aparat sau un intreg sistem, stabilind debitul de ventilatie si diferitele moduri de functionare ale aparatului. Aparatele sunt dotate cu senzor de umiditate si lumina, pentru reglarea modului optim de lucru, in mod automat.Pentru a asigura cea mai buna calitate a aerului, este posibila adaugarea unei unitati de control care permite ajustarea sistemului si pe baza nivelului de CO2 prezent in mediul interior.