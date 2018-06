Cum alegi centrala termica pe gaz? 5 criterii pe care sa nu le omiti

Ziare.

com

Dintre atatea modele de centrale pe gaz , poate fi dificil sa optezi pentru un model potrivit nevoilor tale. De aceea, venim in ajutorul tau cu un mini-ghid care cuprinde principalele 5 criterii pe care nu trebuie sa le omiti, in alegerea echipamentului de incalzire ideal pentru locuinta ta.Iata care sunt acestea:Inainte de a te hotari sa achizitionezi o centrala termica pe gaz, trebuie sa stii ce tip de produs cauti. Ai nevoie de un echipament care sa iti furnizeze doar agent termic pentru incalzirea locuintei sau iti doresti o centrala care sa iti ofere in acelasi timp si apa calda menajera?In cazul in care doresti sa asiguri doar confortul tehnic al casei tale, e important sa iei in calcul alte modalitati de incalzire. De asemenea, investitia intr-un echipament care indeplineste ambele functii nu se justifica daca nu ai nevoie si de apa calda, ci doar de caldura.Pe de alta parte, daca iti doresti o centrala termica care sa iti funizeze atat agent termic necesar pentru incalzirea locuintei, dar si a apei menajere, iti recomandam sa optezi pentru o centrala termica pe gaz care prepara apa calda menajara instant.Al doilea pas in alegerea unei centrale termice pe gaz consta in tipul achizitiei. Concret, este prima data cand optezi pentru montarea unei centrale termice in casa ta sau doresti sa inlocuiesti vechiul echipament? Daca ai mai avut si inainte o centrala pe gaz si ai vrea sa o schimbi, ar trebuie sa analizezi plusurile si minusurile acestei alegeri, comparativ cu nevoile tale.Daca, din contra, nu ai mai avut pana acum o centrala termica in casa, este indicat sa consulti parerile avizate ale unor specialisti, care, pe baza mai multor criterii, pot stabili daca este posibila racordarea la reteaua de gaze naturale si daca o centrala termica este cea mai buna solutie de incalzire pentru tine.Investitia intr-o centrala termica trebuie sa se bazeze si pe tipul de locuinta pentru care alegi echipamentul respectiv. In timp ce, pentru un apartament care are, de cele mai multe ori, dimensiuni mai mici decat ale unei case, poti sa alegi un echipament mediu din punct de vedere al perfomantelor, e foarte posibil ca pentru o casa spatioasa acest tip de produs sa nu faca fata.Atunci cand achizitionezi o centrala termica pe gaz acorda atentie puterii sale calorice si randamentului pe care dispozitivul il poate oferi.Modul in care este configurat spatiul conteaza foarte mult in alegerea unei centrale termice pe gaz potrivite.De exemplu, daca dispui de un spatiu mai restrans sau daca pui accent pe partea de design, ideala ar fi o centrala termica pe gaz care sa poata fi conectata la un sistem de incalzire prin pardoseala. Astfel, scapi de tevile care pot leza estetica locuintei, dar si de caloriferele care ocupa din spatiu, aglomerandu-l.Ai o casa destul de spatioasa, insa locuiesti singur? Din contra, ai o familie numeroasa alaturi de care imparti spatiul? Numarul de utilizatori este foarte important atunci cand alegi o centrala termica pe gaz, mai ales daca vorbim despre acele modele de centrale care furnizeaza si apa calda si caldura.