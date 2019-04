Cum alegi in functie de dimensiuni saltelele de pat pentru copii si adulti

Saltea pentru copii

Saltea pentru adolescenti

Saltea XL pentru adolescenti

Saltea pentru o singura persoana

Saltea pentru cupluri

Saltea King size

Ziare.

com

Este necesar sa se adapteze cu usurinta fiecarei parti a corpului pentru a nu crea tensiune la nivelul spatelui sau disconfort pentru coloana cervicala.Atunci cand alegi salteaua de pat, trebuie sa iei in considerare tipul produsului, materialul din care este confectionat si pozitia in care obisnuiesti sa dormi.De asemenea, dimensiunea saltelei trebuie sa fie adaptata nevoilor tale, insa nu este tocmai usor sa identifici marimea ideala.Iata cateva detalii care te vor ajuta sa alegi salteaua potrivita de pat, in functie de dimensiuni:Pentru patuturile bebelusilor sunt recomandate, in general, saltelele de, cu lungimea putand varia pana la 140 cm. Din motive de siguranta, saltelele pentru bebelusi sunt mai rigide decat cele ale adultilor si se potrivesc micutilor pana ce cresc mai mari.Pentru copiii de peste 2 ani, cele mai populare sunt produsele cu dimensiunile. Lungimea acestei saltele poate varia pana la 190 cm.Daca patul are balustrada, alege o saltea cu o inaltime maxima de 13 cm. Tine cont de faptul ca salteaua din camera copiilor trebuie sa permita pielii delicate a acestora sa transpire si sa respire.De asemenea, salteaua trebuie sa elimine presiunea pe care o pot exercita corpurile in crestere.Cand vine vorba de adolescenti, cea mai comuna latime pentru saltele este cea de 90 cm. Acestea se potrivesc in majoritatea dormitoarelor si in paturile supraetajate. Intr-o camera spatioasa, latimea saltelei poate ajunge pana la 120 cm.In ceea ce priveste lungimea, de regula aceasta trebuie sa fie cel putin cu 10 cm mai mare decat inaltimea persoanei care doarme in pat. Adolescentii se dezvolta foarte repede, de aceea este recomandat sa optezi pentru un model mai lung decat inaltimea lor actuala.Produsele XL sunt o optiune buna pentru copii si studenti. Dimensiunile saltelelor din caminele studentesti sunt apropiate de. Astfel de produse sunt economice si manevrabile, se adapteaza perfect oricarui dormitor si ofera un grad ridicat de confort.O marime dear trebui sa fie mai mult decat suficienta pentru orice adolescent. Daca nu vrei sa ii schimbi prea des copilului tau salteaua, poti opta pentru o dimensiune XL inca de la o varsta mai frageda, de exemplu 12-14 ani, care va fi la fel de utila si atunci cand va trece de 18 ani.Pentru o persoana singura si o camera mica, este recomandata o saltea cu o latime de 70-80 cm si o lungime de 200 cm.Specifica pentru acest tip de saltea este latimea de 90 cm, dar daca spatiul permite, se poate ajunge la o latime de 120-140 cm. Aceste dimensiuni ofera destul loc pentru o singura persoana, indiferent daca doarme pe spate, pe burta sau intr-o parte.Saltelele pentru o persoana sunt recomandate celor care locuiesc singuri in apartamente mici. Este o investitie minunata, iar pe viitor o poti folosi intr-un dormitor al copiilor.Situatia se complica putin atunci cand trebuie selectata o saltea potrivita pentru cupluri. Intr-o incapere nu prea generoasa sunt indicate modelele cu o latime de 140 cm si o lungime de 200 cm.Insa, in functie de stilul de dormit al partenerilor, este posibil ca spatiul alocat sa fie prea mic.Daca ne gandim mai bine, fiecarei persoane din cuplu ii revine un loc de dimensiunea unei saltele pentru bebelusi sau copii.Cel mai potrivit model pentru un cuplu este de. Aceasta marime se potriveste intr-un apartament mai spatios, dar si intr-o casa unde camerele sunt mai mici. Ofera suficient spatiu individual pentru confort si somn odihnitor.Majoritatea dormitoarelor pot gazdui cu usurinta o astfel de saltea, mai ales ca este o marime atat de populara pentru care se gasesc lenjerii si accesorii la scara larga.Oferind mult spatiu si confort, saltelele cu dimensiunea desunt ideale pentru cuplurile care nu isi doresc sa compromita in vreun fel zona de dormit. Partenerii obtin in fiecare seara locul potrivit pentru o saltea de o singura persoana.In functie de producatori, dimensiunea king-size poate fi si de 200 x 210 cm, o varianta mai lata si mai lunga.O saltea atat de mare este potrivita in special dormitoarelor din case sau vile, deoarece majoritatea apartamentelor nu sunt atat de spatioase.Sunt preferatele persoanelor cu copii sau celor care au si animale de companie pentru ca ofera mult loc.Totusi, din cauza marimii sunt foarte greu de manevrat, iar mutarea patului in camera este la fel de dificila, data fiind dimensiunea sa uriasa.Asigura-te intotdeauna ca ai o saltea de calitate, potrivita nevoilor tale si a celor dragi. Poti vedea si comanda saltele pe diferite marimi de la Vivre care sa se adapteze perfect dormitorului tau.Tine cont ca o saltea trebuie sa fie rezistenta si sa iti ofere tot suportul necesar pentru a te relaxa complet de fiecare data cand mergi la culcare.