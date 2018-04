Cum alegi stilul potrivit al usilor de interior

1. Alege stilul usii.

In ce camera este montata usa?

Ce stil arhitectural are casa?

Cat de inalte sunt camerele?

Din ce material sunt realizate podelele?

2. Alege in ce directie sa se deschida usa.

3. Alegeti materialele.

4. Alegeti culoarea perfecta.

Usile de interior determina stilul locuintei tale si modul in care se desfasoara circulatia in camere, si de aceea alegerea lor nu trebuie facuta in graba.Acesta este primul pas in selectarea unor usi de interior . Alegerea unui stil va determina atmosfera si stilul incaperilor casei dvs.Asigurati-va ca acordati o atentie deosebita proportiilor camerei. Daca alegeti o usa cu mai multe ornamentate intr-o camera mica, va face ca acea incapere sa para aglomerata.Astfel, daca spatiul este mic, sunt mai degraba recomandate usile culisante obisnuite sau usi culisante in perete (in buzunar), olandeze, usile cu ferestre sau usile din sticla.Cheia este sa luati in calcul ca stilul usilor sa nu influenteze in mod negativ circulatia dintr-o camera in alta.Daca nu sunteti convins de decizia dumneavoastra, verificati ofertele firmelor cu traditie in realizarea usilor, asa cum este Kulttur Acest lucru va determina pozitia balamalelor. Vrei ca usa sa se deschida in interiorul camerei sau spre exterior? De obicei, intr-un dormitor, usa se va deschide in interiorul camerei, iar intr-un spatiu dedicat intregii familii, usa se va deschide spre exterior.Trebuie sa iei in calcul cu atentie dimensiunile holurilor pentru a evita situatiile neplacute cum ar fi o usa care se deschide in exterior, intr-un hol de dimensiuni foarte mici.Materialul din care sunt realizate usile interioare ale casei tale trebuie sa se potriveasca atat cu estetica locuintei, dar, trebuie sa intelegi ca influenteaza enorm si stilul usii.Puteti alege usi din lemn masiv, sau usi MDF (placi din fibre de lemn cu densitate medie), usi de sticla sau usi goale in interior.Specialistii recomanda de obicei usile din sticla pentru terase (sunroom), in timp ce usile solide sunt potrivite pentru dormitoare si bai.Culoarea usilor interioare trebuie sa se potriveasca perfect cu decorul din fiecare camera. Selectarea unei nuante neutre (alb, crem) va face ca usile sa se potriveasca aproape cu orice stil arhitectural al camerelor.Daca vrei ceva mai indraznet, alege culoarea albastru marin pentru un design mai modern.