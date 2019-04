Cum aranjezi corect mobila intr-un living lung si ingust

Creeaza doua sectiuni similare

Putini oameni stiu ca o camera de zi lunga si ingusta ofera, de fapt, mai multe oportunitati decat constrangeri atunci cand vine vorba de amenajare.O subestimeaza doar pentru ca, dupa ce creeaza zona principala de conversatie, cu canapeaua si fotoliile traditionale, nu stiu ce ar putea face cu restul spatiului.Unii il lasa, pur si simplu, liber, altii il aglomereaza cu scaune, vitrine si comode, fara sa le ancoreze in decor sau sa le dea macar un rol concret (de socializare, de relaxare, de dining).Ce ar trebui sa faca de fapt? Si, bineinteles, ce iti recomandam sa faci tu daca esti proprietarul unui living dreptunghiular?Nu exista nicio regula care sa-ti interzica sa ai mai multe zone de conversatie in camera de zi. In cazul livingului lung si ingust, doua astfel de sectiuni completeaza armonios un spatiu aparent dificil.Exista mai multe scheme de aranjare a mobilierului intr-un living cu doua zone de conversatie. Poti avea chiar si doua canapele in camera, cu conditia sa dispui de suficient spatiu.cuprinde o canapea flancata de o masuta laterala si de un fotoliu confortabil, cu taburet, asezate in fata unui punct de interes (televizor, semineu) . Intre cele doua elemente poti aseza o masuta de cafea. Daca suprafata iti permite, adauga in dreptul peretelui mai mic o canapea mai mica (loveseat) . Altfel, poti opta pentru un coltar mare, cu suficiente locuri de asezat, care sa inlocuiasca cele doua canapele.este cea mai intima. De aici lipseste punctul de interes extern, atentia indreptandu-se asupra interlocutorului, nu asupra unui ecran sau asupra decoratiunilor de pe polita semineului. Ai nevoie de doua fotolii asezate fata in fata, despartite de o masuta de cafea rotunda sau de doua pufuri si un taburet scund care poate juca rol de masuta.O alternativa inedita este sa asezi doua canapele spate in spate si sa le desparti printr-o masuta dreptunghiulara. In felul acesta separi natural incaperea in doua sectiuni si adaugi un punct de interes original cu ajutorul mesei pe care poti crea grupaje de decoratiuni (fotografii inramate, figurine, vaze cu flori).Daca organizezi deseori mese in familie, atunci o solutie avantajoasa de amenajare a livingului este sa-l imparti intr-o zona pentru conversatie (zona principala din exemplele de mai sus) si una de dining.este, in principiu, simplu de creat. O masa ale carei dimensiuni depind de spatiul disponibil si de numarul de persoane care o vor folosi, inconjurata de scaunele aferente, vor fi suficiente. Bineinteles, poti adauga aici si un bufet in care sa pastrezi vesela si tacamurile., in acest caz, va fi configurata in fata punctului de interes, in speta televizorul, si va cuprinde suficiente locuri de asezat. Poti recrea partial si zona secundara de conversatie (cea mai intima), adaugand o a doua masuta de cafea, mai mica decat cea din fata canapelei, care sa separe doua fotolii sau scaune asezate fata in fata.Acum stii cum se asaza corect mobilierul in livingul lung si ingust. Adapteaza sugestiile de mai sus la suprafata disponibila si la nevoile tale si ale familiei tale, da frau liber imaginatiei si suntem siguri ca iti va fi usor sa-ti iubesti livingul.