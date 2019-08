Cum faci canapeaua extensibila cat mai confortabila pentru oaspeti

Ziare.

com

Canapeaua nu este intotdeauna cel mai confortabil loc pentru dormit, mai ales daca forma si textura sa sunt destul de incomode.Pentru a le facilita celor dragi vizita, poti recurge la unele metode pentru a o face mai comoda, dupa cum urmeaza:Canapeaua poate fi foarte tare, iar in acest caz se doarme foarte greu pe ea. Te poti trezi cu gatul intepenit si cu dureri serioase de spate, lucru pe care nu ti-l doresti sa-l experimenteze oaspetii.Poti pune mai multe paturi cocolino care sunt pufoase sau doar una singura. Acest lucru depinde de rigiditatea canapelei si la tipul de saltea cu care sunt invatati cei care trebuie sa doarma pe ea.Daca aveti de-a face cu o canapea destul de ciudata, care are cute sau nasturi, puteti apela la o saltea gonflabila sau la o saltea normala de pat. Cu siguranta va fi mai confortabila decat canapeaua, chiar daca o va inalta putin mai mult.Chiar daca poate parea putin incomod, oaspetii se vor odihni mult mai bine pe o saltea decat pe o canapea dura care poate are si unele aplicatii, cum ar fi nasturi sau broderii incomode.O canapea mai veche poate fi prevazuta cu suruburi si picioare de metal care scartaie in momentul in care te misti.Aceste zgomote sunt foarte deranjante in timpul noptii, iar oaspetii nu trebuie sa se simta stanjeniti in cazul in care se misca prea mult in somn si se aud zgomote din camera lor.Acelasi lucru este valabil si pentru picioarele care nu sunt stranse bine. Din cauza acestora se poate misca la cea mai mica atingere, lucru destul de incomod pentru oaspeti.Daca ai o canapea lipita de perete, pune cateva perne de-a lungul ei pentru ca cel care doarme in partea aceea sa doarma mai confortabil. Pernele vor ajuta si la crearea unui mediu mai cald, in cazul in care peretele este foarte rece.Copiii pot avea nevoie in special de perne pentru a evita contactul cu peretele in timpul noptii si pentru a nu le fi frig.Canapeaua extensibila nu este intodeauna o experienta rea, mai ales daca este vorba de una noua sau de una foarte confortabila. Exista si canapele pe care este foarte greu de dormit, dar in cazuri speciale sunt bune si acelea.Daca oaspetii insista sa doarma ei pe canapea, incearca sa le oferi conditii cat mai bune si sa se bucure de vizita atat de mult cat se poate.Poate fi foarte stresant chiar si pentru gazda sa stie ca oaspetii dorm in conditii nefavorabile sau ca a doua zi se trezesc cu dureri.Asa cum ai observat exista cateva metode prin care le poti face sederea mai placuta, dar acest lucru se poate doar daca dispui de cele necesare.Este important sa iti iei masurile de precautie in momentul in care stii ca vei avea oaspeti, pentru a le putea oferi cele mai bune conditii.Ideea cu paturile este foarte usor de realizat, doar in cazul in care canapeaua poate permite acest lucru.Acelasi lucru este valabil si in cazul unei saltele, optiune valabila doar daca are loc peste canapea sau daca forma ii permite.