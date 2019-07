Cum iti mentii locuinta racoroasa pe timpul verii?

Ziare.

In articolul ce urmeaza vei afla cum poti sa iti mentii locuinta racoroasa pe timpul verii in mod practic, usor si in buget.Tot ceea ce conectezi la o priza produce caldura. Deconecteaza toate aparatele atunci cand nu le utilizezi. Chiar si acele mici luminite rosii, care stau aprinse in timpul noptii, indicand faptul ca aparatul este oprit, duc la consumarea energiei si la producerea caldurii suplimentare. Nu este suficient sa dezactivezi electronicele, asa ca deconecteaza-le de la sursele de energie.Trage draperiile de dimineata si lasa-le inchise pana la venirea serii. Acest truc simplu poate pastra o camera cu cateva grade mai rece, ceea ce poate face diferenta dintre o atmosfera caniculara si una propice relaxarii la racoare.Iar daca draperiile tale nu sunt fabricate dintr-un material gros, care tine soarele la distanta, indreapta-te catre optiunea de jaluzele de exterior. Daca vei consulta oferta la parasolare aluminiu , vei gasi solutii excelente pentru a mentine racoarea in casa in acele zile de vara toropitoare.Momentele in care poti lasa aerul sa circule prin casa si sa aerisasca toate incaperile exclud timpul in care soarele e sus pe cer. Cele mai bune optiuni pentru aerisirea casei sunt dis-de-dimineata, inainte de rasaritul soarelui, sau dupa asfintit, la venirea noptii.Deschide doua geamuri care pot crea un curent de aer, iar in mod ideal unul din ele ar trebui sa fie mai sus decat celalalt, pentru a permite aerului cald sa iasa din casa.Scapa cat mai repede de becurile clasice, incandescente, care se supraincalzesc. Poti scadea cateva grade din termometrul de interior daca instalezi becuri LED, care nu emana niciun pic de caldura. Plus ca factura de energie va deveni mai prietenoasa cu bugetul tau lunar de cheltuieli.Daca folosesti un ventilator, amplaseaza in fata lui un castron cu apa cu gheata. Acest truc va face ca aerul ventilat sa preia racoarea apei evaporate din castron, in loc sa recicleze aerul cald existent in incapere.Desi poate parea destul de logic, multi dintre noi omitem faptul ca aragazul si cuptorul sunt surse ce emana caldura. Din aceasta cauza, incearca sa nu gatesti in timpul zilei, pentru ca vei dori sa deschizi geamul pentru a contracara cresterea temperaturii, insa nu vei reusi decat sa inviti caldura de afara sa se amstece cu cea din bucatarie, iar racoarea mult asteptata nu va veni prea curand.Foloseste bucataria dupa lasarea serii, iar daca ai posibilitatea, fa-ti un bun prieten din gratarul din curte pe tot parcursul verii!Acestea au fost cateva sfaturi care te pot ajuta sa mentii racoarea in casa atunci cand vara ofera zile de canicula. Nu uita sa te hidratezi, sa porti materiale naturale si usoare si sa folosesti o crema cu SPF, daca iesi in soare, si vei fi gata sa infrunti orice zi fierbinte de vara!