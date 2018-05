Cum iti poti mobila living-ul, fara grija bugetului?

Creeaza-ti un plan

De vreme ce magazinele de profil sa intrec in oferte si piese de mobilier cat mai moderne, alegerea celor mai potrivite modele trebuia facuta tinand seama de doua aspecte esentiale - bunul gust si planificare costurilor, mai ales cand este vorba despre un buget redus.Indiferent ce plan ai pentru sufrageria ta, alegerea mobilei trebuie sa tina seama de nevoile si personalitatea ta, sa fie practica, functionala si ergonimica, astfel incat sa iti ofere confortul si relaxarea de care ai nevoie dupa o zi istovitoare la birou.Evident, daca este vorba despre un spatiu in care intreaga familie isi petrece timpul, trebuie sa tii seama si de nevoile lor, mai ales daca living-ul este open space, cu legatura directa cu bucataria.Pentru ca procesul de achizitie al mobilei in rate sau cu plata imediata sa fie eficient, am creat o lista de pasi pe care te indemnam sa ii urmezi, astfel incat living-ul reamenajat sa fie pe placul tuturor.In functie de spatiul disponibil, poti trece la cautarea online a pieselor de mobilier in tendinte, pe care sa le studiezi impreuna cu familia.Cum accentul se pune pe minimalism, ar fi bine sa va indreptati atentia catre cat mai putine piese de mobilier, al caror pret sa se incadreze in bugetul estimat, dar de inalta functionalitate.Evident, daca nu ai bugetul disponibil pentru o asemenea amenajare sau vrei sa iti modernizezi living-ul fara a-ti crea probleme financiare, oricand poti opta pentru cardurile de credit fara adeverinta de venit oferite de Credit Europe Bank, prin www.cardavantaj.ro , care iti ofera o perioada de gratie de pana la 45 de zile.Daca ai stabilit deja ca cel mai bine pentru familia ta este un mobilier minimalist, care sa confere living-ului un aspect "aerisit", e momentul sa treci la actiune.Poti incepe cautand pe Internet producatori si expozanti care accepta achizitia mobilei in rate, iar daca nu gasesti nimic pe placul tau, continua cu vizita in magazinele fizice.Piesele de mobilier indispensabile intr-un living sunt:Canapeaua este piesa centrala in orice sufragerie si punctul de plecare in amenajare. Evident ca, de calitatea acesteia, depinde si sanatatea ta si este recomandat sa cumperi un model confortabil, de preferat din piele (mai ales daca ai copii), si extensibila, pentru ca nu se stie niciodata cand oaspetii vor fi nevoiti sa petreaca o noapte la tine acasa.Daca spatiul existent este destul de mare, poti opta pentru o canapea tip coltar, care iti ofera si spatii de depozitare mai multe, atat pentru perne, cat si pentru pilote.Abia dupa alegerea canapelei, e momentul sa iti indrepti atentia catre biblioteca. Aceasta nu mai este demult un simplu spatiu de depozitare al cartilor preferate, ale materialelor audio si video, cat si zona in care iti asezi strategic televizorul si consola de jocuri.Specialistii in design interior sustin ideea unei bibiblioteci multifunctionale, in detrimentul simplei comode TV, pentru ca astfel se economiseste spatiu pretios, iar toate fotografiile de familie si amintirile stau "la loc de cinste" impreuna.Iar daca ai ales o biblioteca noua, de ce sa nu schimbi si televizorul? Mai ales ca, daca ti-ai achizitionat mobila in rate, iti mai raman bani si pentru un nou model TV, mult mai ergonomic, smart si, de ce nu, priveste-l ca pe o investitie pentru tine si familia ta.Iar ofertele, pe care cu greu le poti refuza, au grija sa te indemne sa cumperi un model de televizor smart, pe care sa platesti putin, mai ales daca ai un card de credit, fara adeverinta de venit, obtinut de la www.cardavantaj.ro Fotoliile puf sunt de preferat la bloc, unde spatiul este mai restrictiv, dar ai nevoie de locuri suplimentare. In plus, sunt atat de comode, incat pot fi folosite atunci cand te joci, citesti sau lucrezi.Nici taburetele nu ar trebui ignorate, mai ales ca multe dintre ele au culori vii, care anima suprageria si reprezinta "deliciul" celor mici.Odata finalizat cel mai important proces de reamenajare, a venit timpul sa asortezi noua mobila cu o perdea in tendinte, cu draperii care sa nu permita soarelui sa intre in camera, un tablou canvas, o lampa de lectura si o vaza cu flori naturale, care vor desavarsi designul noului living.