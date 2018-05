Cum poti reduce pierderile de energie din casa ta?

Ce provoaca pierderile de energie?

Care sunt materiale sunt necesare la izolarea acoperisului inclinat si a mansardelor?

Care este grosimea ideala pentru materialul folosit la izolarea acoperisului inclinat sau a mansardei?

Este recomandata o izolare completa pentru acoperisuri inclinate si mansarde, mai ales ca aproximativ 20% din pierderile de energie ale unei case se intampla prin acoperis.Principalul scop al izolatiilor pentru acoperisuri inclinate si mansarde il reprezinta protectia impotriva efectelor externe - ploaie, zapada si vant.Panta acoperisului asigura scurgerea apei de ploaie si a zapezii topite, iar marimea pantei variaza in functie de cerintele tipurilor de acoperire specifica.Cerintele actuale pentru performanta termica a cladirilor, stabilitate pentru conditii de iarna/vara, siguranta la foc si protectie la zgomot, obliga la o proiectare si instalare corecta a izolatiei in acoperisurile inclinate. Izolatia poate fi montata in mai multe moduri: peste capriori, intre capriori si sub capriori.Unul dintre fenomenele principale il reprezinta miscarea aerul in si din cladiri. Specialistii il numesc efectul de cos de fum si reprezinta diferenta de densitate dintre aerul din interior si cel din exterior, ceea ce duce la miscarea aerului.Iarna, cand functioneaza instalatiile de incalzire, aerul de la interior este cald si uscat, deci are densitate mai mica decat cel de afara.Cand in cladire patrunde aerul rece din exterior, care este mai dens, aerul cald din interior este fie impins in partea de sus a cladirii, iar daca acoperisul nu este izolat, caldura se pierde foarte usor.Pe timp de vara, efectul de cos de fum este invers: aerul cu temperatura mai mare si densitate mai mica este de obicei in afara cladirii, patrunde prin acoperis si impinge aerul rece in jos unde se va pierde prin ferestrele si usile de la parter sau prin ferestrele pivnitei.Izolarea acoperisului este solutia optima pentru a stabiliza confortul termic dintr-o cladire.Pentru a va asigura ca faceti o investitie sigura pe termen lung, un factor important in acest demers este alegerea celor mai bune materiale izolatoare termic.Pentru izolare aveti nevoie de membrana de aerisire, vata minerala de sticla sau vata minerala bazaltica, bariera de vapori, profile metalice, autofiletanta, suruburi autofiletante, benzi de etansare si placi de gips-carton.Pentru a avea un sistem functional de izolatie termica la acoperisuri, trebuie utilizate complementar si membrane de difuzie ca sa impiedicati curentii de aer rece sa patrunda la interior, dar si pentru a controla transmiterea vaporilor de apa prin stratul de izolatie.De aceea, la interior se recomanda utilizarea unei bariere de vapori si peste stratul termoizolant, la exterior, o membrana permeabila la vaporii de apa. La imbinarea acestor membrane se recomanda utilizarea unei benzi de etansare.In general, izolatia termica la acoperisurile inclinate se aplica de la interiorul mansardei nefiind necesar sa se indeparteze invelitoarele, doar in cazul in care se opteaza la o izolare termica peste capriori aceasta se aplica de la exterior.In cazul podurilor necirculabile izolatia se aplica peste placa ultimului etaj respectandu-se sistemul de membrane deja mentionat.Daca nu stiti ce sa alegeti intre vata minerala de sticla si vata minerala bazaltica, este necesar sa retineti ca pentru acoperisurile inclinate si mansarde, multi utilizatori aleg vata minerala de sticla datorita avantajelor concretizate prin costuri mai reduse si viteza de executie sporita.Mai exact, vata minerala de sticla este elastica si comprimabila, fiind usor de utilizat chiar si in spatii neregulate, spre deosebire de vata minerala bazaltica (mai rigida) . Este si cu 60% mai usoara decat vata minerala bazaltica.Desi au performante similare, vata minerala de sticla reduce cu 20-30% costurile de executie a structurii.Conform reglementarilor din Romania, grosimea minima recomandata pentru stratul de izolatie de la acoperis variaza intre 20 si 25 cm in functie de calitatea materialului izolator. Materialele de calitate, precum vata minerala, au o conductivitate termica scazuta (lambda) 0,035 W/mK si sunt mult mai performante energetic.Unul dintre produsele din vata minerala pe carele recomanda, este vata minerala de sticla, cu tehnologia ECOSEĀ®, folosit la izolarea acoperisurilor inclinate, ca material de umplutura pentru izolare termica intre capriori, in special in spatiile cu cerinte ridicate in ceea ce priveste proprietatile de izolare termica ale constructiilor si de asemenea pentru constructiile cu acoperisuri inclinate ale caselor pasive si cu un consum de energie redus.Intre materialele recomandateizolarea acoperisurilor inclinate si a mansardelor se numara si bariera de vapori, care are o capacitate ridicata de respingere a vaporilor de apa, cu strat aluminizat reflectorizant pe o folie de polietilena cu plasa armata.Stratul reflectorizant reflecta caldura inapoi catre spatiul interior astfel economisind energie pentru incalzirea constructiei. Toate suprapunerile trebuie sigilate cu banda de etanseizare, este o banda de etansare universala realizata dintr-un film de polietilena cu rezistenta la actiunea razelor solare si ultraviolete avand pe o fata adeziv pe baza de poliacrilat.Izolarea acoperisului inclinat si a mansardelor aduce beneficii termice, acustice, protejeaza cladirile impotriva propagarii rapide a incendiilor si ne permite sa economisim energie si sa protejam mediul inconjurator.