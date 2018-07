Cum sa alegi cea mai potrivita mobila pentru dormitor?

Ce trebuie sa iei in calcul?

Daca pana acum cativa ani ideea unui mobilier pe comanda nu le suradea romanilor, in ideea ca este prea scump, astazi tot mai multe persoane prefera sa opteze pentru aceasta alternativa din cauza faptul ca modelele deja existente pe piata nu coincid cu preferintele lor.Daca ai tot cautat un stil care sa se potriveasca casei tale, iar modelele disponibile pe piata nu ti-au suras, mobila la comanda este cea mai buna varianta.Daca doresti sa iti valorifici eficient spatiul in casa ta, sa ai un design unic, calitate superioara si un cost eficient, atunci merita sa optezi pentru aceasta solutie. Astfel, iti poti decora spatiul cu incredere, optimizand zonele de interes, conferind locuintei aspectul mult dorit.Cel mai important aspect al dormitorului pe comanda este precizia proiectarii. In momentul in care te hotarasti sa comanzi mobila, tamplarul va veni la tine acasa pentru a face masuratorile aferente, spre deosebire de modelele in serie, unde exista posibilitatea ca o anumita piesa de mobilier sa nu se incadreze in spatiul destinat.In realizarea mobilierului la comanda te bucuri de flexibilitate. Poti opta pentru un mic boudoir pentru produsele cosmetice, care va fi personalizat in functie de marimea incaperii si desigur, in functie de capriciile doamnelor si domnisoarelor.Tine cont de functionalitate. Evident, dormitorul trebuie sa fie cat mai bine organizat si sa devina oaza ta de relaxare. De aceea, este bine sa nu cumperi un pat foarte jos, doar pentru ca sunt la moda, daca nu dormi bine in el.O servanta cu sertare, o biblioteca suspendata, un sifonier, toate acestea trebuie sa aiba suficiente spatii de depozitare, care sa fie inchise. Poti "ascunde" astfel haine, incaltaminte, genti, aparatura electronica, carti, DVD-uri etc. Astfel, incaperea va ramane curata si deschisa, neblocata de obiecte puse pe rafturi.Vei vedea ca specialistii cunosc cateva trucuri pe care le folosesc atunci cand spatiul nu e unul foarte avantajos. Dulapurile proiectate pana in tavan, bine compartimentate si incapatoare sunt ideale pentru un dormitor mic. De asemenea, se pot alege dimensiuni avantajoase pentru patul tau astfel incat sa nu fie nici prea mare si sa ocupe spatiul inutil, dar nici neincapator.Odata ce stii de unde vrei sa cumperi, poti alege culoarea, materialul si stilul pieselor de mobilier. Fiind vorba despre piese pe care le vei folosi mult timp de acum inainte, este recomandat sa te indrepti spre un produs de calitate, rezistent si functional. In ceea ce priveste culoarea, aceasta trebuie sa fie intr-o nuanta placuta, relaxanta.