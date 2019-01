Cum se alege un vas de wc bun

O modernizare radicala a baii impune si schimbarea vasului de toaleta

Un wc suspendat, pentru un stil modern in baia ta

Unde poti gasi vasul de toaleta ideal?

Vrei un vas de wc care sa se potriveasca baii tale? Gasesti online, accesand site-ul bagno.ro diverse modele de asemenea obiecte sanitare cu forma clasica sau non traditionala: vase cu montaj pe pardoseala, vase wc pentru rezervor asezat cu evacuare orizontala, vase wc pentru rezervor asezat cu evacuare verticala, vase de wc pentru rezervor pozitionat la semi inaltime cu evacuare verticala, vase de wc pentru rezervor la semi inaltime cu evacuare orizontala, vase wc cu montaj pe pardoseala cu evacuare laterala, vase wc suspendate pentru rezervoare incastrate.O paleta de optiuni extrem de larga, care necesita o discutie prealabila cu un instalator priceput e utila oricarui client care doreste sa isi modernizeze baia cu un produs de calitate la un pret bun.Tendinta care se observa in ultima perioada este aceea ca foarte multi cumparatori care isi renoveaza baile renunta la vechile vase de toaleta cu o forma clasica in favoarea unor vase wc suspendate. Totusi, principalul criteriu in alegerea unui vas de toaleta potrivit este acela al marimii baii.La constrangerile de ordin spatial se mai adauga si necesitatea unui confort sporit pentru utilizatori: indeosebi daca e vorba de un wc pentru batrani sau persoane bolnave va trebui sa se tina seama de nevoile speciale ale acestora.Pentru o baie nu prea mare, de multe ori un vas de toaleta cu dimensiuni clasice nu este cel mai potrivit, indicatiile specialistilor fiind de a alege mai degraba un model de wc compact si de dimensiuni mai mici din motive de valorificare mai buna a spatiului incaperii.In concret, o varianta demna de luat in calcul ar putea fi aceea a asezarii vasului de toaleta pe colt, deoarece astfel se poate optimiza mai bine locul. Recomandarea generala ramane valabila: indiferent de modelul de wc pentru care se opteaza trebuie ca sa ramana o zona de confort de minim 20 de cm in partile laterale ale toaletei si de macar 40 de cm in fata.Modul de evacuare este si el foarte important, de aceea nu ignorati sfaturile unui instalator priceput, care va poate spune daca e mai buna varianta evacuarii apei in plan orizontal sau pe verticala.Asadar, dupa ce s-a stabilit locul unde va fi instalat vasul de wc in baie este obligatoriu ca sa ne gandim si la ergonomie. Forma vasului si, mai mult decat orice altceva, inaltimea pe care acesta o are, sunt principalele doua criterii care stau la baza cumpararii unui astfel de articol sanitar indispensabil in oricare baie.Persoanele foarte inalte sau batranii vor avea un confort mai bun daca vor alege un vas mai inalt decat cel standard de 40 de cm. Toaletele suspendate au avantajul ca pot sa fie montate la inaltimea dorita de proprietar: 44 si chiar 50 de cm.Ideea de care trebuie tinut seama, mai ales in cazul unor familii mai numeroase, unde exista si copii, este ca acel vas de toaleta sa fie confortabil de folosit de catre toti cei din casa, motiv pentru care trebuie aleasa o solutie de mijloc, care sa-i multumeasca intr-o masura cat mai buna pe toti.Vasele de wc suspendate sunt la mare cautare in prezent. Si se intampla acest lucru nu doar pentru ca arata foarte modern in orice baie ar fi asezate, dar si pentru ca rezervorul, mecanismele, sistemul de evacuarea, sunt de obicei integrate intr-un cadru de sprijin construit in perete, suport care, dupa incastrare, este acoperit (camuflat) cu tapet, placi de marmura, faianta sau panouri vopsite.In plus, pentru ca nu ating podeaua, curatarea vaselor de toaleta suspendate se face mult mai simplu.Online, la Bagno.ro, daca veti intra la sectiunea Vase WC, o sa aveti surpriza gasirii unor filtre de cautare performante care va vor permite ca sa alegeti rapid articolul sanitar dorit dupa: tipul produsului (vas de toaleta propriu-zis, accesorii montaj etc.), producator, colectie, forma, tip de montaj, material, lungime, latime, inaltime, culoare, garantie si mod de livrare.La aceste criterii se mai adauga si acela al pretului, potentialii clienti putand selecta, in functie de nivelul bugetului alocat acestei cumparaturi, pana la ce suma sunt dispusi sa mearga cand isi aleg vasul de wc potrivit care sa-l inlocuiasca pe cel vechi sau un sistem complet de toaleta foarte modern.