Cum se incarca un aparat de aer conditionat cu freon?

Pentru a va ghida prin lumea confortului termic, iata un set de sfaturi despre cum sa va reincarcati in mod corespunzator aparatul de aer conditionat Indiferent de ce pareri ati gasi in comentarii pe internet, este esential sa apelati la un service aparate de aer conditionat pentru a efectua toate lucrarile de intretinere in ceea ce priveste aerul conditionat si ventilatia.Un specialist service este singura persoana calificata sa repare aerul conditionat. in special in ceea ce priveste functionarea sistemului de climatizare cu compresor. Intretinerea aparatului de aer conditionat este foarte diferita de cea a sistemul de racire auto.Pentru a intelege mai bine dificultatile care apar pentru specialist, va oferim un scurt rezumat al etapelor pe care trebuie sa le urmeze la completarea cu lichid de racire al echipamentului. Intretinerea trebuie efectuata regulat inainte de inceperea sezonului de vara.Iata care sunt pasii principali ai operatiei de umplere sau reincarcare cu freon a instalatiei de aer conditionat:- Deconectarea de la reteaua electrica- Verificarea conectarii corecte a furtunelor- Repornirea aparatul de aer conditionat timp de 15 minute pentru a reporni circuitul de refrigerare-V erificarea temperaturilor- Verificarea eventualele scurgeri: la nivelul conexiunilor conductelor, a diverselor porturi etc.- Adaugarea lichidului de racire in functie de cantitatea necesara-V erificarea functionarii corecte in timpul unui ciclu completDar cat costa o operatie de schimbare a lichidului de racire? Pretul variaza in functie de puterea aparatului de aer conditionat, care in general este in functie de nevoile dvs. si de suprafata incaperii.Un echipament de aer conditionat de tip tri-split foloseste o cantitate de lichid de racire mai mare decat cea a unui aparat de aer conditionat mobil sau a unuia de tip mono-split reversibil.Costul estimat al verificarii si schimbarii freonului va fi calculat de specialistul de service aer conditionat Trebuie sa stiti ca pretul va trebui sa acopere: costul muncii, costul deplasarii, costul agentului frigorific.E foarte clar ca nu exista nicio justificare pentru ca schimbarea lichidului de racire sa fie facuta de vreun amator.Operatiunea necesita pricepere, o serie de verificari preliminare si verificari dupa schimbarea freonului, conditii speciale de manipulare si reciclare a lichidelor frigorifice.Mai mult, un specialist este in masura sa identifice anumite alte disfunctionalitati ale aparatului de aer conditionat, daca acestea exista.Operatiunea efectuata de un amator este periculoasa si poate defecta ireversibil sistemul de climatizare.