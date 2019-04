Cum te poti bucura de mai multa lumina intr-un dormitor decorat cu mobila din lemn masiv?

Ziare.

Daca dormitorul nu are geamuri suficient de mari incat sa patrunda lumina si vrei sa il decorezi cu mobila din lemn masiv, poti lua in calcul cateva idei de amenajare care se vor dovedi extrem de utile. Iata despre ce trucuri este vorba!Desi este o piesa care ocupa mult spatiu, sifonierul poate schimba complet aspectul camerei. Daca iti doresti un dormitor luminos, indicat este sa alegi o astfel de piesa de mobila din lemn masiv intr-o nuanta cat mai deschisa, de preferat alb fildes, bej sau roz pal.Aceasta va reflecta razele de soare si va oferi impresia ca dormitorul este luminos si foarte incapator. Utila in acest sens este si mobila din lemn masiv prevazuta cu oglinzi, deoarece va avea acelasi rol de a difuza lumina care se reflecta in ea.Patul este piesa centrala din dormitor, prin urmare va atrage atentia indiferent de locul in care este pozitionat. Daca esti in cautarea unei astfel de piese de mobila din lemn masiv si iti doresti sa o integrezi intr-un decor luminos, alege un model de culoare alba, cu o forma deosebita, pentru a fi in armonie.Daca vei alege un pat spatios, cu linii interesante si il vei asorta cu o lenjerie de pat si perne decorative in nuante cat mai deschise, vei observa ca dormitorul va fi mai stralucitor si mai spatios.Nu uita ca patul nu are doar un rol functional, ci si un rol estetic extrem de important, prin urmare alege mobila din lemn masiv pentru dormitor care sa indeplineasca ambele criterii.Daca ai ales mobila din lemn masiv in nuante deschise, este de la sine inteles ca si restul pieselor, cum ar fi comoda, vor fi in aceleasi nuante sau in culori apropiate.Insa, pentru un efect stilistic de durata, cauta un model cu suprafete lucioase, menit sa confere un plus de luminozitate spatiului in care este asezat.Nu doar ca vei creste cantitatea de lumina din dormitor, dar vei construi un decor modern, cu aspect luxos, in care sa te relaxezi cu placere alaturi de cei dragi.Asadar, nu trebuie sa fii descurajata de dimensiunea sau de pozitionarea dormitorului tau, daca iti doresti o incapere mai luminoasa, in care sa domneasca buna dispozitie.Dupa cum vezi, e suficient sa tii cont de cateva sfaturi simple si sa alegi mobila din lemn masiv in nuante deschise, care ofera impresia unui spatiu luminos, aerisit si extrem de placut.Si pentru ca sigur ai nevoie de indrumare in alegerea mobilierului casei tale, specialistii Alberta Casa iti stau la dispozitie cu modele menite sa satisfaca pana si cele mai pretentioase gusturi.