Daca materialele de constructii au avansat, cum arata evolutia in izolatii?

Spuma poliuretanica intrece vata minerala in performanta

Ce iti trebuie pentru a incepe sa iti izolezi casa cu spuma poliuretanica

Ei bine, vata minerala are propriile merite, desi manipularea ei inseamna raspandirea de particule, iar timpul ne dovedeste ca aceasta emana gaz toxic, din cauza formaldehidei. Vata minerala permite trecerea aerului si a umezelii, retine umezeala si caracterul izolator se diminueaza in timp. Aceasta are o durata de viata de 10 pana la 25 de ani.Ca simplu interval de timp poate parea mult, dar in acest domeniu nu este deloc mult. Deja dupa primii 10 ani se va simti ca locuinta nu mai este chiar atat de bine izolata. Ca si cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, dupa cel de-al 20-lea an izolatia va fi una mult mai slaba decat necesar.Va fi aproape degeaba.Aici intra in atentia tuturor celor care isi doresc eficienta, durabilitate, confort, materialul denumit spuma poliuretanica. Izolatia cu spuma poliuretanica are un pret putin ridicat, insa avand in vedere ca dureaza pana la 80 de ani fara sa ii slabeasca nici macar cu putin capacitatea de izolare compenseaza diferenta de pret. Mai mult, sunt o serie de alte avantaje ale acestei izolatii care merita mentionate:- reactia de expandare a acesteia la aplicare se incheie in doar cateva secunde, iar efectul dureaza 80 de ani. Asadar, procesul de aplicare este foarte rapid, se face cu o precizie uimitoare si durata de viata este, practic, pe viata;- este atat termoizolanta, cat si fonoizolanta (la spuma poliuretanica cu celula inchisa) si hidroizolanta (celula deschisa permite umezelii sa treaca si sa se instaleze, asa ca poate fi folosita pentru poduri, dar pentru zonele in care nu se doreste asta, spuma cu celula inchisa este perfecta);- poate adera la aproape orice suprafata, fie ea acoperis, mansarda, astereala, pereti interiori, exteriori, planseu, practic, orice orientare in plan sau in spatiu, asa ca este o solutie universala de izolatie multipla;- sigileaza complet suprafetele si reduce foarte mult schimbul de aer cu exteriorul (daca discutam de izolatia asigurata de spuma cu celula inchisa), o veste foarte buna pentru costurile de intretinere, care se reduc astfel cu pana la 30%;- surclaseaza izolatiile traditionale si metodele aplicabile lor; reprezinta varful in domeniu raportat la piata de consum, la domeniul constructiilor civile si industriale - mansarde, pereti, acoperisuri, containere, hale, ferme, terase, piscine, beciuri;- izolatia realizata cu spuma poliuretanica imbunatateste structura casei tale dar nu o ingreuneaza in niciun fel;- lista se incheie cu ce e mai important, pentru a ramane in momoria ta: cu aceasta izolatie se reduc facturile la utilitati; in plus, te scapa de stresul mucegaiului, al pericolului prezentei rozatoarelor si altele.Daca te gandesti ca iti trebuie tuburi cu spuma, pistol sau un aparat de pulverizare, daca te gandesti ca iti ia mult timp si multa energie - te inseli.Tot ce iti trebuie pentru a iti izola casa astfel sunt datele de contact ale unei firme specializate de la care poti obtine o oferta personalizata. Dupa ce spui ce doresti, firma iti ofera o solutie configurata nevoilor tale, apoi echipa este trimisa la tine acasa si lucrarea incepe. Fara stres, numai cu acele avantaje listate mai sus.In plus, te alegi cu confort fara efort. Iata cum s-au dezvoltat serviciile aferente produselor de izolatie regasite astazi pe piata. Poti intra pe site-ul celor de la Isoterm pentru mai multe detalii putin mai tehnice si ii poti contacta pentru oferta personalizata.Aceasta firma asigura pentru izolatia cu spuma poliuretanica un pret convenabil tie si alege pentru tine tehnologii de top: BASF, ATK, Bayer etc. atat pentru izolatia cadrelor verticale, cat si pentru podele si acoperisuri.Pe scurt, asa arata evolutia in izolatii.