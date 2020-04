De ce sa alegeti parchet laminat AGT Flooring?

Ziare.

Daca vorbim despre parchet laminat AGT Flooring , acesta reprezinta una din cele mai recomandate optiuni pentru reamenajarea, imbunatatirea sau finalizarea unei locuinte.El ofera o durabilitate impresionanta si o mare varietate de stiluri la preturi accesibile, transformand orice spatiu intr-un adevarat camin sau intr-un birou ori spatiu de lucru ce inspira incredere.Este o solutie din ce in ce mai populara pe piata romaneasca pentru ca:- nu costa mult (, dar bun);- rezista la uzura;- este usor de montat;- doritorii pot gasi foarte usor modelul preferat (multitudine de modele).Pe piata din Romania exista mai multe tipuri si branduri de parchet laminat dintre care cei interesati pot alege, insa este necesar sa se aiba in vedere caracteristicile acestuia atunci cand se cauta solutia cea mai buna.Cel produs de AGT Flooring este usor de intretinut, durabil, calduros, izoleaza foarte bine locuinta, are un aspect estetic placut si este recomandat atat pentru spatiile mari, cat si pentru cele de mici dimensiuni.De astfel, la modul general, parchetul laminat asigura o serie de avantaje fata de alte tipuri de pardoseli.El este realizat in cea mai mare parte din lemn, acoperit cu un strat decorativ de hartie, ce determina calitatea si aspectul pardoselii.Fiind compus din mai multe straturi, acest lucru ii confera rezistenta la uzura, la rupere, la pete, precum si protectia impotriva umiditatii.Culoarea si aspectul lui trebuie sa se armonizeze cu celelalte suprafete din incapere.Avantajul consta in faptul ca este disponibil in mai multe culori si modele, astfel incat se poate realiza o potrivire perfecta in orice locuinta.Placile de parchet laminat pot avea grosimi variate, pentru a se putea adapta necesitatilor clientului.De exemplu, grosimea de 8 mm este una din cele mai populare variante, conferind stabilitate, intretinere rapida si usoara.Aceasta grosime va masca orice imperfectiune existenta si va oferi o solutie de durata si foarte atragatoare si din punctul de vedere al pretului.In ceea ce priveste textura, aceasta este fina, lacuita si se aseamana produselor din lemn masiv, nu are granulatii, iar utilizatorii nu vor simti fibra lemnului la atingere.Modelele mate au un strat de lac subtire, suficient pentru a proteja structura placii.Fiind incadrat intr-o clasa de utilizare superioara, pardoselile dinse potrivesc atat in locuinte, cat si in spatii comerciale, in apartamente sau in spatii de birouri, avand o rezistenta crescuta in timp.Nu in ultimul rand, finisajul este foarte placut, fiind recomandat in incaperi de orice dimensiuni si pentru orice variante de amenajari interioare.nu este dificil, iar o data montat, va asigura izolarea termica si fonica a spatiului.In concluzie, cei interesati sa investeasca intr-unmodern si de buna calitate, cu o culoare placuta si cu rezistenta indelungata, pot opta pentru modelele AGT Flooring.