De ce sa alegi aluminiul pentru ferestre si nu alte materiale?

Geamuri mai mari

Aspect modern

Durata de viata remarcabila

Varietate de culori

Varianta ecologica

Fata de ferestrele obisnuite, cele de aluminiu asigura o securitate excelenta, fiind foarte greu penetrabile de catre hoti.Un alt avantaj pe care ferestrele din aluminiu il prezinta este cel referitor la izolarea fonica.Daca optezi pentru astfel de ferestre, nivelul de zgomot ce patrunde din exterior poate scadea cu aproape 50%.Avand in vedere aceste avantaje, nu este de mirare ca ferestrele din aluminiu capata tot mai multa popularitate in randul celor ce isi construiesc sau renoveaza locuintele.Iata principalele motive pentru care ar trebui sa optezi si tu pentru tamplarie de aluminiu, daca alegi sa montezi ferestre noi:Ferestrele din aluminiu au particularitatea de a putea sustine o greutate mare, desi nu au o suprafata intinsa. Astfel, ramele din acest metal pot cuprinde geamuri de dimensiuni ridicate, mai mari decat cele pe care le-ar putea oferi o tamplarie PVC, de pilda.Daca ai o locuinta cu o priveliste deosebita, cu siguranta aceasta optiune te va incanta, pentru ca te vei putea bucura de mai mult spatiu prin care sa o admiri.Totodata, geamurile de dimensiuni ridicate iti vor facilita accesul la mai multa lumina naturala.Aluminiul este un material folosit la fabricarea ferestrelor doar in ultimii ani, astfel ca designul materialelor va fi unul modern. Asta va contribui cu siguranta la calitatea estetica a casei tale.De altfel, designul tamplariei de aluminiu o recomanda si pentru cladiri precum cupole de sticla, sere ori sisteme arhitecturale de dimensiuni mari.Poti verifica modul in care arata profilele de aluminiu Reynaers , unele dintre cele mai calitative produse de acest gen de pe piata romaneasca.Cea mai scurta durata de viata o are tamplaria din lemn, ceea ce nu are cum sa fie o surpriza avand in vedere ca lemnul nu poate fi aparat prea mult timp de actiunea factorilor de mediu.Pe locul doi se situeaza tamplaria PVC, care nu are insa o durata de viata comparabila cu cea a tamplariei de aluminiu. Aceasta poate rezista pana la 45 de ani, iar motivul principal consta in faptul ca aluminiul este un metal a carui rezistenta creste odata cu trecerea timpului, intrucat el se durifica, nu corodeaza.Astfel, daca optezi pentru acest tip de tamplarie, te vei putea bucura de eleganta si caliatea ei pret de ani buni, fara a fi necesare prea multe eforturi de intretinere, spre deosebire de cazul alternativelor.Daca tamplaria din lemn si cea din PVC au un aspect destul de standardizat, cea din aluminiu permite accesul la o gama extrem de variata de culori.Paleta de culori din care poti sa alegi este extrem de variata. Pe langa multimea de optiuni, trebuie mentionat ca durata culorii este si ea foarte mare in cazul aluminiului, uneori depasind 15 ani.In contrast, tamplaria PVC isi va pierde din limpezimea aspectului sub actiunea razelor ultraviolete, in timp ce lemnul trebuie vopsit la intervale de minim 5 ani, din cauza expunerii la umiditate si lumina solara.In cazul in care protejarea mediului este una dintre preocuparile tale, atunci trebuie sa stii ca ferestrele de aluminiu sunt recomandate in acest sens.Aluminiul poate fi reciclat in proportie de 100%, astfel ca atunci cand tamplaria va trebui inlocuita, materialul din care este fabricata va putea fi reutilizat.Asadar, daca planuiesti sa construiesti o casa sau sa renovezi una, tamplaria din aluminiu este o solutie moderna si foarte avantajoasa.Vei beneficia de geamuri de dimensiuni mari, ferestre cu aspect modern si o durata de viata indelungata.Totodata, vei putea alege culoarea dintr-o gama foarte variata, iar ferestrele tale vor fi prietenoase cu mediul inconjurator.