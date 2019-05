De ce sa-ti cumperi o combina frigorifica noua si ce marci se vand in 2019?

Ce este combina frigorifica?

3 factori care influenteaza decizia de achizitie pentru aparat frigorific

Combina frigorifica - ce marci se vand in 2019?

1. Romanii cumpara combina frigorifica Beko RCNE520E20DZM, 450l, Neo Frost, Clasa A+

2. Combina frigorifica Arctic AK54305+, 291l, eficienta energetica Clasa A+/ rezerva in magazin evoMAG

3. Combina frigorifica Samsung RB29FERNDSA/EF, 290 l, No Frost, Clasa A+

Fiecare dintre noi detinem acasa un frigider sau o combina frigorifica . Totusi, in cazul in care urmeaza sa te muti in casa noua si acest electrocasnic iti lipseste, cu siguranta ca trebuie sa iti achizitionezi unul din ele, in functie de nevoile pe care le ai. Diferenta dintre frigidere si combine frigorifice este destul de mare, chiar daca initial nu ai crede acest lucru.Astfel, cel mai bine este ca, inainte sa te decizi ce iti este mai potrivit in bucatarie dintre frigider cu doua usi sau combina frigorifica, sa stii care este diferenta dintre ele. Din punctul de vedere al pretului, cele doua produse electrocasnice mari sunt apropiate ca si costuri de achizitie. Uneori, o combina frigorifica poate costa mai putin decat un frigider.O combina frigorifica este cel mai important si util produs electrocasnic dintr-o bucatarie. O combina frigorifica difera de un frigider cu doua usi prin mai multe aspecte, respectiv - pret, capacitate de stocare, functii si utilitati ori design.Astfel, pe piata de domeniu de pe teritoriul tarii noastre si in strainatate, gasim de cumparat o gama extrem de variata de modele la capitolul combine frigorifice.Unele dintre ele sunt disponibile cu una, doua sau chiar 3 usi, altele sunt fabricate dupa ultimele tehnologii in domeniu si ne pun la dispozitie functii utile precum dispenser apa sau de gheata, filtre pentru purificarea apei, afisaj led, afisaj cu touch control, display lcd, sistem de iluminare blue light etc.De asemenea, spatiul de stocare este cea mai importanta diferenta dintre un frigider si o combina frigorifica. Frigiderul este mai compact, iar combina tinde sa aiba un gabarit mai mare.Asadar, in cazul in care consideri ca frigiderul actual nu este destul de mare pentru tine, cu siguranta ca o combina frigorifica iti ofera mai mult spatiu, atat in partea interioara cat si in congelator.De altfel, datorita faptului ca ne gasim in secolul vitezei, tehnologia avanseaza pe zi ce trece, lunar apar modele de combine frigorifice din ce in ce mai inteligente, care ne pun la dispozitie o multitudine de functii importante, functii precum economisirea de energie, afisaj cu led luminos, aspect dat de inox antiamprenta, cu tehnologii inteligente de refrigerare, cu spatii destinate asezarii separate a fructelor si legumelor etcInainte de a ne cumpara un produs electrocasnic nou in bucatarie, cei mai multi dintre noi il analizam prima data din punct de vedere estetic.Acesta trebuie sa se asorteze perfect cu piesele de mobilier care se gasesc in aceasta camera, trebuie sa fie construit din materiale rezistente (de preferat inox antiamprenta) si mai ales, trebuie sa se prezinte intr-o culoare asortata cu tematica amenajata in acest spatiu locativ.De altfel, in comert gasim combine frigorifice cu diferite forme de manere, in culori neutre, pentru a se asorta usor restul mobilierului din bucatarie.In momentul in care suntem pe cale sa achizitionam o combina frigorifica, trebuie mai intai sa evaluam nevoile reale.Un aparat frigorific compact este de obicei mai potrivit familiilor mici sau celor care prefera sa consume in general hrana proaspata. In schimb, o combina frigorifica este foarte utila familiilor numeroase si celor care obisnuiesc sa se aprovizioneze o data pe luna pentru a nu merge la cumparaturi prea des.Si dimensiunea exterioara este un aspect important de luat in calcul in momentul in care se achizitioneaza o combina frigorifica.Este de preferat ca aceasta sa fie asezata intr-un spatiu larg si mai ferit de restul pieselor de mobilier pentru a nu incomoda, dar in acelasi timp ca si marime sa se combine perfect cu mobila si celelalte produse electrocasnice din aceasta camera.Din fericire pentru noi, in zilele noastre se gasesc de cumparat combine frigorifice cu dimensiuni diferite care se vor incadra cu usurinta in gusturile, preferintele si utilitatea oricarui utilizator.Pozitionarea congelatorului la o combina frigorifica difera de la un model la altul. Daca la cele side by side acesta este pozitionat in partea laterala, la alte modele congelatorul se gaseste in partea superioara sau in partea inferioara.Cei care isi desfasoara activitatea zilnica profesionala in acest domeniu, ne recomanda sa optam pentru combinele frigorifice care au pozitionate congelatorul in partea inferioara pentru a fi mai comod de utilizat.Ca si tehnologii de racire, la ora actuala majoritatea combinelor frigorice ne pun la dispozitie urmatoarele optiuni - no frost, clasic si full no frost. Cele clasice ne ofera dezghetare automata si decongelare manuala pe partea de congelator.Celesunt utile pentru partea de congelator, deoarece nu au nevoie de decongelare, iar celesunt practice atat pentru frigider cat si pentru congelator, racirea fiind facuta prin intermediul aerului rece in ambele compartimente.Unele din cele mai populare functii sunt: Holiday, cea care presupune setarea unei anumite temperaturi pentru momentele in care suntem plecati in concediu, functiile de congelare rapida, cele de economisire a luminii si mai ales functiile de decongelare rapida. De asemenea, sa nu uitam ca unele combine frigorice ne pun la dispozitie un filtru de purificare a apei sau un dozator apa/ gheata.Combina frigorifica daewoo, combina frigorifica sharp, combina frigorifica whirlpool wtnf - iata doar cateva optiuni pe care le ai la dispozitie.Anul 2019 este bogat in oferta combinelor frigorifice. Astfel, datorita faptului ca fiecare dintre noi avem nevoie cu prisosinta de un astfel de produs electrocasnic in bucatarie, pe zi ce trece apar din ce in ce mai multe marci care le fabrica, fiecare dintre ele intrecandu-se in functii, pret si calitate, greu putand sa mai faci diferenta de la o marca la alta.Cu toate acestea exista cateva marci populare in acest domeniu, marci care cu greu pot fi detronate de altele abia aparute pe piata. Asadar, printre cele mai populare, cunoscute si apreciate marci de combine frigorifice care se vand in anul 2019 se numara - Liebherr, Beko, Arctic, Samsung, Daewoo, Gorenje sau L.G (combinele frigorifice lg, combina frigorifica gorenje).Cu siguranta ca aceasta combina frigorifica Beko RCNE520E20DZM, 450l, Neo Frost, Clasa A+ ne impresioneaza prin design-ul sau modern si afisajul digital pe care ni-l pune la dispozitie. Cu ajutorul acestui control digital se poate seta temperatura congelatorului, dar si a celorlalte compartimente prezente in el. In acelasi timp se poate programa si modul de functionare.Datorita unui sistem cu adevarat inovativ, combina frigorifica Beko RCNE520E20DZM, 450l, Neo Frost, Clasa A+ te poate avertiza sonor daca ai uitat usa deschisa mai mult de 60 de secunde. Acest avertizor sonor este ideal pentru cei care au in casa copii mici.Consuma cu pana la 24 % mai putina lumina spre deosebire de alte produse de acest genEconomisirea luminii mai ales atunci cand detinem in casa multe aparate electrocasnice este un lucru extrem de important pentru fiecare noi. Astfel, cei care au construit combina frigorifica Beko RCNE520E20DZM, 450l, Neo Frost, Clasa A+ s-au gandit si la acest aspect, adaugand-ui Clasa A+ ca si consum de energie.Combina frigorifica Beko RCNE520E20DZM, volumul net 450l, Neo Frost, Clasa A+ beneficiaza de o tehnologie inedita denumita Active Dual Cooling si No Frost, ambele asigurandu-le utilizatorilor cele mai bune conditii de pastrare si de congelare, la un consum cat mai mic de energie.De asemenea, acest produs electrocasnic este compartimentat foarte bine, in fiecare compartiment actionand un sistem unic de racire care poate fi setat in functie de produsele care sunt pastrate in el.In plus, combina vine la pachet si cu o tehnologie speciala antibacteriana de igienizare. Astfel, cu ajutorul compartimentarii eficiente si a protectiei antibacteriene in combinatie cu sistemul Everfresh+, cei care achizitioneaza combina Beko o sa beneficieze intotdeauna de fructe si legume proaspete si vitalizate.Aspectul clasic ramane in tendinte si in acest an, fapt dovedit de catre designe-ul combinei frigorifice Arctic AK54305+, 291l, eficienta energetica din Clasa A+.Economisirea energiei electrice este un lucru important pentru fiecare dintre noi in zilele noastre, mai ales daca detinem in spatiul locativ mai multe produse electrocasnice.Astfel, cei care au fabricat combina frigorifica Arctic AK54305+, 291l, Clasa A+ au decis ca un articol electrocasnic cu consum cat mai redus de energie este ideal pentru oricine, creand o clasa superioara celei A cu care suntem deja obisnuiti.Combina frigorifica Arctic AK54305+, 291l, Clasa A+ este construita cu cap, fiind compartimentata extrem de bine. Datorita spatiului separat unde se pot aseza fructele si legumele, chiar si dupa depozitarea lor in decurs de o saptamana, ele vor arata intotdeauna proaspete si pline de culoare, de parca abia au fost culese. Acest lucru este posibil datorita unui sistem Garden Fresh.Datorita unui termostat care poate fi adjustat conform cerintelor noastre, controlul functionarii optime si cu consum redus de energie a combinei frigorifice Arctic AK54305+, 291l, Clasa A+ sta in mainile noastre.Astfel, in functie de temperatura ambientala si de nevoile si preferintele pe care le avem fiecare dintre noi in parte, acest produs electrocasnic poate fi setat la anumite temperaturi iar cu ajutorul flexibilitatii data de catre rafturile adjustabile, acum putem aseza chiar si cele mai inalte oale in frigider.De asemenea, organizarea produselor din combina ta frigorifica nu a fost nicicand mai simpla, datorita faptului ca acest produs ne pune la dispozitie recipiente speciale de depozitare a borcanelor cu sosuri si a sticlelor.Organizarea perfecta, igiena deplina si spatiul mult sunt principalele caracteristici ale combinei frigorifice Samsung RB29FERNDSA/EF, 290 l, No Frost, Clasa A+. Cei care au fabricat acest produs electrocasnic cu siguranta ca s-au gandit mai intai de toate la familiile numeroase cu copii mici.Astfel, au creat compartimente speciale pentru anumite recipiente, borcanase si sosuri, astfel incat in frigider sa nu mai fie abrambureala de alta data si toate produsele sa fie asezate frumos si in compartimentele special create pentru ele.De asemenea, fiecare dintre aceste sertarase detin un buton de reglare separata a temperaturii. In plus, cu ajutorul unui compartiment cu deschidere completa, lejeritatea cu care puteti scoate produsele din el este de necomparat.Frigiderele si combinele frigorifice de tip vechi au prostul obicei de a face extrem de multa galagie atunci cand pornesc, functioneaza sau se opresc.Cu acest aparat frigorific de la Samsung scapati de toate grijile, el fiind silentioasa si in acelasi timp consumand si foarte putina lumina.In plus, spre deosebire de alte produse electrocasnice mari din aceeasi gama, aceasta combina frigorifica functioneaza sub 5 cicluri in functie de nivelul de umiditate si a modului de utilizare.In acest mod, nu numai ca se economiseste mult mai multa energie electrica dar si aparatul este mai silentios iar compresorul nu mai este atat de uzat.Sezonul cald aduce cu sine achizitionarea multor sticle cu suc, bere, vin sau apa minerala. Si daca de multe ori nu mai stiam cum sa pozitionam sticlele astfel incat sa ne incapa toate in frigider, cu combina frigorifica Samsung RB29FERNDSA/EF, 290 l, No Frost, Clasa A+ sticlele nu trebuie sa mai stea inclinate ca sa incapa, aparatul electrocasnic punandu-ne la dispozitie un raft mare si adanc, special destinat pentru asezarea acestora. De asemenea, acum si dozele de bere sau de suc pot fi grupate frumos in compartimentul lor.