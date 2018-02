Din ce este fabricat un filtru de apa si cum functioneaza

Din ce este fabricat un filtru de apa?

Cum functioneaza filtrele de apa?

Exista 4 tipuri de filtre de apa utilizate in mod obisnuit in gospodarii. Fiecare dintre ele functioneaza diferit, deci filtrele lor sunt fabricate din diferite materiale.Iata o lista cu cele mai populare filtre si materiale din care sunt create:Acesta este cel mai popular filtru de apa de uz casnic. Popularitatea sa este atat de mare, in special pentru ca este ieftin, mic si usor de folosit.Acest tip de filtre utilizeaza granule de carbon activ care se bazeaza pe carbune pentru a bloca contaminantii.Carbunele nu este foarte dens, are de fapt o structura poroasa umpluta cu crestaturi care vor atrage si prinde substantele chimice prin adsorbtie.Adsorbtia este un proces in care gazele si lichidele sunt atrase de alte lichide sau elemente solide.Cu totii stim ca prin fierbere apa devine mai curata. Distilarea este un mod mai avansat de fierbere a apei. In loc sa fiarba apa, distilarea va atrage aburul eliberat si il va condensa intr-un recipient separat.Aceste filtre sunt fabricate dintr-o multime de granule de zeolit. Aceste granule contin ioni de sodiu.Cand apa dura trece prin filtru, contine magneziu si calciu. Ionii din granulele zeolit vor fi atrasi de magneziul si calciul din apa, care vor elibera propriul sodiu.Aceste sisteme de filtrare au de obicei mai mult de un filtru. De fapt, majoritatea sistemelor au 3 filtre pre-membrane, o membrana semi-permeabila si un filtru post-membranar.Unele dintre ele vor avea filtre suplimentare, in functie de model. Cel mai important filtru este membrana semi-permeabila, numita si membrana de osmoza inversa.Acest filtru blocheaza contaminantii pe baza dimensiunii si greutatii lor moleculare, astfel incat numai compusii foarte mici vor trece.Aceste filtre functioneaza prin adsorbtie. Acesta este un proces in care gazele si lichidele sunt atrase de alte lichide sau elemente solide.Cand apa trece prin filtrul de carbon, cea mai mare parte a impuritatilor obisnuite va fi atrasa de suprafata spongioasa a carbonului, umpland straturile profunde de pe suprafata sa. Filtrul de carbon blocheaza mare parte din contaminanti.Insa, daca se infunda filtrul de carbon nu va mai absorbi contaminanti. De aceea, filtrul trebuie sa schimbat periodic.Aceste filtre functioneaza prin fierberea apei si captarea aburului produs. Cand aburul se raceste, prin condensare se transforma in apa, care se aduna intr-un recipient.Apa fierbe la o temperatura mare, astfel incat pe masura ce aburul se ridica contaminantii dispar.Din pacate, alti contaminanti nu vor fi distrusi prin fierberea apei, astfel incat ei vor fi prezenti si in vaporii ce se vor transforma in apa.Granulele de zeolit din filtrele cu schimb ionic sunt pline de ioni de sodiu. Cand apa dura trece prin granule, ionii sunt atrasi de componentele de magneziu si de calciu din apa, eliberand sodiul in schimb.Magneziul si calciul sunt componente principale in calcar, astfel ca fara ele, apa va fi mai putin dura si va avea un gust mai bun.Cu toate acestea, sodiul eliberat va fi prezent in apa, si va face apa sarata.Acest sistem de filtrare foloseste cel putin 5 filtre, cateodata chiar mai multe.Primul filtru blocheaza rugina, praful, resturile si alti contaminanti care pot dauna membranei.Cel de-al doilea filtru este de obicei filtrul de carbon si blocheaza substantele chimice nocive cum ar fi clorul, fluorura si multe altele.Cel de-al treilea filtru este, de asemenea, carbon, dar este mai dens, astfel incat acesta va capta particule mai mici, iar apa va fi aproape lipsita de contaminanti.Cel de-al patrulea filtru este membrana inversa si blocheaza contaminantii pe baza marimii, greutatii moleculare si incarcarii ionice. 95 - 99% dintre contaminantii din apa vor fi eliminati.Cel de-al cincilea filtru elimina bacteriile, virusii, tot ceea ce ramane din clor si orice gust sau miros rau.Exista si modele cu lumina UV si filtre speciale care vor creste pH-ul apei.Dupa cum se poate observa, datorita unui filtru de apa sau, puteti bea o apa mult mai curata si sanatoasa.Daca vreti sa va cumparati un astfel de filtru pentru casa, intrati pesi dati click pe categoriasauAcolo veti gasi o gama variata de de solutii pentru o apa curata si sanatoasa, de cea mai buna calitate.In plus, din acest magazin va puteti cumpara si un dozator de apa , pentru a va bucura de apa proaspata oricand.