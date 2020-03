Doar una din cinci locuinte e asigurata, la 43 de ani de la cutremurul din 1977

Ziare.

com

Potrivit aceluiasi studiu, sapte din zece romani se declara interesati de asigurarile de locuinte."La nivelul UNSAR, realizam anual cercetari sociologice si campanii de informare online cu privire la importanta asigurarilor de locuinte. Pentru fiecare dintre noi, asigurarea locuintei si a bunurilor ar trebui sa fie o prioritate, iar cresterea gradului de protectie existent in tara noastra trebuie sa fie un obiectiv important pentru intreaga societate", a declarat Adrian Marin, presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).Potrivit reprezentantilor UNSAR, la cutremurul din 1977, aproape 1.600 de vieti au fost pierdute si 35.000 de camine afectate.La sfarsitul lunii septembrie 2019 erau in vigoare aproximativ 1,5 milioane de asigurari facultative de locuinte si 1,7 milioane de asigurari PAD (asigurarea obligatorie care acopera riscul de cutremur, inundatie sau aluncare de teren in limita a 10.000 euro sau 20.000 euro, in functie de tipul locuintei), potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. In Romania, exista aproape 9 milioane de locuinte.UNSAR reprezinta 20 de companii de profil care detin o pondere de peste 80% din piata locala de asigurari. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apararea si reprezentarea intereselor asiguratorilor si reasiguratorilor din Romania, participarea la imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul asigurarilor, promovarea activitatii de asigurari in Romania si promovarea dezvoltarii cat mai durabile a industriei de profil pe plan intern si international.