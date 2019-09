Echipeaza-ti bucataria moderna cu o masina de spalat vase

De ce este necesara o masina de spalat vase?

Lipsa de spatiu nu mai este o problema

Programati masina de spalat vase conform timpului pe care il aveti la dispozitie

Program rapid de jumatate de ora pentru cei care obisnuiesc sa organizeze des petreceri acasa

Conditii ideale de functionare si rezistenta marita in timp datorita atentionarii lipsei de sare sau de agenti de clatire

Vasele foarte foarte murdare nu mai sunt o problema

Capacitate mai mare de asezare a vaselor murdare

Spala vasele rapid si bine

Economie la factura de lumina cu motorul ProSmartInverter si multe alte avantaje

Flexible HalfLoad™

Contribuie la protejarea mediului inconjurator

Sertar separat pentru tacamuri

Indiferent cat de inalte sau de late sunt vasele, ele pot fi introduse usor

Nu mai este necesar sa umpli pana la extrem masina de spalat vasele

Eliminarea bacteriilor datorita spalarii vaselor la o temperatura de 70 de grade Celsius

Spalare si uscare in doar 60 de minute

Ziare.

com

In alta ordine de idei, o masina de spalat vase este necesara mai ales persoanelor care nu au mult timp la dispozitie pentru a se ocupa de treburile casnice, un astfel de produs electrocasnic contribuind destul de mult la economisirea timpului. Masinile de spalat vase care se gasesc de cumparat pe piata sunt astazi din ce in ce mai moderne, tehnologia avansand rapid pe zi ce trece - de exemplu spalat vase incorporabila bosch, masina cu motor inverter, tehnologia airdry, consumul de apa riguros etc.In functie de nevoile fiecaruia, de gustul propriu in materie de design, de cat de multi bani doriti sa economisiti la lumina si de spatiul disponibil in bucatarie, masina de spalat vase trebuie aleasa conform necesitatilor pe care le aveti.O masina de spalat vasele este utila oricui, indiferent de cate persoane locuiesc in aceeasi casa, din mai multe motive:Masina de spalat vase este utila in special in familiile numeroase, dar in definitiv oricine poate profita din plin de toate avantajele pe care ea le aduce.O masina de spalat vase te ajuta mult in aceasta situatie, utilizatorul ei trebuind doar sa aseze vasele in ea si sa o programeze conform dorintelor si gradului de murdarie.Chiar daca este greu de crezut, cu o masina de spalat vase economisesti bani. Cantitatea de apa utilizata atunci cand speli vasele de mana este mult mai mare spre deosebire de apa consumata la aceleasi vase cand utilizezi un astfel de produs electrocasnic.Vasele se spala mult mai bine cu masina de spalat vase decat se spala manual. In plus, acestea sunt si mai bine igienizate, fiind eliminate bacteriile si germenii.Recomandari masini de spalat vase care merita cumparate anul acesta din punctul de vedere al raportului calitate - pretMulti oameni nu iau in calcul achizitionarea unei masini de spalat vase din vina lipsei de spatiu din bucatarie.Cu masina de spalat vase partial incorporabila slim Electrolux ESI4201LOX, 9 seturi, Clasa A+ aceasta grija este eliminata datorita faptului ca cei de la Electrolux si-au propus sa produca o masina de spalat vase care sa incapa in orice bucatarie, oricat ar fi aceasta de ingusta.Cu o latime de doar 45 de cm, aceasta masina de spalat vase incape in orice spatiu se doreste a fi asezata in bucatarie si pe deasupra are un design compact, putand fi asortata usor cu celelalte piese de mobilier din jur.Cei care s-au ocupat de construirea acestui produs electrocasnic s-au gandit si la lipsa timpului persoanelor ocupate.Tocmai de aceea au decis sa fabrice o masina de spalat vase care poate fi programata conform necesitatilor, produsul prezentand o functie de pornire cu intarziere, putandu-se programa sa inceapa urmatorul ciclu de spalare dupa o perioada aproximativa de 3 ore.Masina de spalat vase partial incorporabila slim Electrolux ESI4201LOX, 9 seturi, Clasa A+ a fost gandita pentru a servi si persoanelor care au des musafiri pe care ii servesc cu mancare.Tocmai de aceea aceasta a fost dotata cu o functie de spalare a vaselor murdare intre doua feluri de mancare, functie rapida care nu dureaza mai mult de 30 de minute.Masina de spalat vase partial incorporabila slim Electrolux ESI4201LOX, 9 seturi, Clasa A+ este cu adevarat una smart, aceasta aducand avantajul de a avertiza utilizatorul in cazul in care are nevoie de agenti de clatire sau de sare si astfel utilizatorul sa scape de grija de a o verifica constant.Exista multe situatii in care vasele se murdaresc mult mai tare decat este normal si sunt foarte greu de curatat sa arate iar ca noi.Cu masina de spalat vase Beko DFN16410W, 14 seturi, 6 programe, Clasa A, 60 cm (Alb) aceasta problema este rapid indepartata, produsul fiind capabil sa curete chiar si cele mai murdare vase, datorita functiei Intensive 70 grade C.Acest program functioneaza conform principiului de spalare cu apa fierbinte in combinatie cu utilizarea unor cicluri suplimentare de clatire.Masina de spalat vase Beko DFN16410W, 14 seturi, 6 programe, Clasa A, 60 cm (Alb) pune la dispozitia utilizatorilor o capacitate marita de asezare a vaselor si a farfuriilor murdare, constand in 14 seturi.Producatorii ei s-au gandit sa usureze rapid munca celor care obisnuiesc sa organizeze deseori petreceri acasa sau atunci cand se sarbatoresc anumite evenimente de familie, cu aceasta masina de spalat vase putand fi curatata si igienizata toata vesela murdara din bucatarie printr-o simpla miscare.Uneori avem nevoie ca vasele murdare din bucatarie sa fie cat mai rapid spalate din vina timpului putin pe care il avem la dispozitie.Cu masina de spalat vase Beko DFN16410W, 14 seturi, 6 programe, Clasa A, 60 cm (Alb) care este dotata cu functia Fast +™, vasele murdare sunt curatate cu pana la trei ori mai rapid spredeosebire de alte programe de spalare de la alte produse electrocasnice de acest tip. Functia Fast +™ functioneaza prin cresterea temperaturii de spalare a vaselor, foloseste mult mai putina apa si in acelasi timp ii regleaza si presiunea, astfel incat vasele sunt spalate cat ai zice peste.Masina de spalat vase Beko DFN16410W, 14 seturi, 6 programe, Clasa A, 60 cm (Alb) este echipata cu un motor ProSmartInverter care aduce mai multe avantaje utilizatorului.Primul atuu adus de acest motor este o factura la energia electrica mult mai mica. De asemenea, acesta asigura o mai mare rezistenta si functionalitate in timp, o imbunatatire a turatiei care aduce si un nivel de zgomot mai redus, eliminarea vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice.Programul Flexible HalfLoad™ cu care este dotata masina de spalat vase Beko DFN16410W, 14 seturi, 6 programe, Clasa A, 60 cm (Alb) aduce un avantaj important in fata altor masini de spalat vase conventionale, respectiv acela de a termina operatiunea de spalare si igienizare a vaselor chiar daca in aceasta sunt asezate mai putine vase.Cei de Beko si-au propus si de aceasta data la mediul inconjurator, oferind potentialilor clienti o masina de spalat vase care contribuie la protejarea lui.Astfel, aceasta masina de spalat vase a fost dotata si cu un program Eco, program care asigura spalarea perfecta a vaselor cu un consum foarte mic la lumina.Afisaj digital, construita dupa ultimele tehnologii din domeniu si cu monitorizare continuuaMasina de spalat vasele incorporabila Samsung DW60M6050BB, 14 seturi, 7 programe, Afisaj LED, 60 cm, Clasa A++ (Alb) prezinta un afisaj LED atat de mare si de citet incat aceasta poate fi monitorizata chiar si de la o oarecare distanta.Astfel, utilizatorul acestui produs electrocanic poate urmari de pe scaun de la distanta timpul ramas pana la terminarea programului de spalare, setarile si derularea ciclului. Controlul si monitorizarea masinii de spalat sunt mai facile acum.Masina de spalat vasele incorporabila Samsung DW60M6050BB, 14 seturi, 7 programe, Afisaj LED, 60 cm, Clasa A++ (Alb) este dotata cu un al treilea sertar unde pot fi asezate separat tacamurile.Sertarul este flexibil, este asezat in partea de sus si in el pot fi asezate tacamurile si alte obiecte mici si usoare din bucatarie ce necesita spalare.Acest sertar flexibil pentru tacamuri a fost creat cu scopul de a se spala cat mai bine ustensilele de bucatarie si tacamurile, ele putand fi asezate intr-o pozitie sigura si spalate cu jeturi de apa puternice, stabilitatea lor fiind garantata de acest sertar inchis.Reglarea simpla a inaltimii este un avantaj mare pe care il aduce aceasta masina de spalate in fata altor masini de spalat vasele de pe piata la ora actuala.Cei de la Samsung au creat un spatiu interior flexibil, astfel incat utilizatorii acestui produs electrocasnic sa isi poata aseza in el toate vasele, indiferent de cat de late sau inalte sunt acestea.Astfel, conform inaltimii adjustabile pusa la dispozitie, sertarul superior se poate inalta sau poate fi coborat rapid cu pana la 5 cm si astfel in el sa incapa orice vas.Asadar, cu masina de spalat vasele incorporabila Samsung DW60M6050BB, 14 seturi, 7 programe, Afisaj LED, 60 cm, Clasa A++ (Alb) nu a fost nicicand mai usor sa speli oalele inalte, farfuriile foarte mari sau platourile supradimensionale.Producatorii acestui produs electrocasnic au luat in considerare si zilele agitate in care traim si lipsa timpului, creand o masina de spalat vase care nu mai trebuie umpluta pana la extrem.Aceasta masina de spalat vasele este dotata cu o setare de jumatate de incarcare care permite utilizatorului sa bage in masina vase si tacamuri numai in partea inferioara, fara a mai fi utilizata si partea superioara.Astfel, conform acestei setari, nu numai ca timpul este injumatatit dar si factura la lumina este mult mai mica.Igiena este cea mai importanta pentru oricine, mai ales atunci cand discutam despre spalatul vaselor.Tocmai de aceea, aceasta masina de spalat vase are si un alt scop precis pe langa cel de spalare corespunzatoare a vaselor din bucatarie, respectiv telul de a le igieniza pana la cote maxima si de a elimina bacteriile si alte microorganisme.Pentru asigurarea igienizarii obiectelor, masina de spalat vasele incorporabila Samsung DW60M6050BB, 14 seturi, 7 programe, Afisaj LED, 60 cm, clasa de eficienta energetica A++ (Alb) mareste timpul de clatire finala a obiectelor, crescand temperatura apei pana la 70 de grade Celsius.Astfel este asigurata o clatire mult mai profunda dar si eliminarea germenilor sau a bacteriilor.Intr-un timp nici mai mult nici mai putin de 60 de minute, vasele sunt spalate perfect, igienizate si uscate. Acest lucru se intampla datorita faptului ca acest produs este dotat cu un program special de spalare si uscare in 60 de minute.In concluzie, o masina de spalat vasele este necesara oricui, indiferent de cate persoane ar locui intr-un apartament sau intr-o casa, acest produs electrocasnic aducand multe avantaje utilizatorilor, avantaje precum vase curate perfect si igienizate, costuri mult mai mici la lumina si mai ales economisirea timpului.In functie de dimensiunea bucatariei unde urmeaza sa fie amplasata o masina de spalat vasele, de celelalte piese de mobilier amplasate in acest spatiu, de numarul persoanelor care locuiesc la acelasi domiciliu si mai ales de ultimele tehnologii in acest domeniu, in comert se gasesc de achizitionat masini de spalat vase construite conform celor mai moderne tehnologii, in diferite marimi si culori, cu raporturi calitate - pret convenabile oricui.Pentru masini de spalat vase, inclusiv aeg ffb93706pm, beko dfs28131x, masina spalat vase compacta, whirlpool wie 2b19, variante cu un consum de energie mic vizitati evoMAG.