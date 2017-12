Economiseste considerabil cu proiectoarele Led - Comenzi.ro

Ziare.

De cele mai multe ori, cand cineva se gandeste la iluminatul exterior al casei, persoana respectiva este ingrijoarata de costurile ridicate pe care le prespune aceasta masura de siguranta.Folosind noua tehnologie cu led si evident, un sistem de iluminat cu proiectoare led, nimeni nu trebuie sa-si mai faca de griji pentru costurile facturii la energia electrica, deoarece aceastea vor scadea considerabil.In oferta noastra exista 2 mari tipuri de proiectoare: proiector LED simplu si cu senzor de miscare.Spatiile din exterior pot fi cat se poate de sigure datorita iluminatului de inalta calitate realizat cu ajutorul proiectoarelor LED. Proiectoarele LED au un aspect placut, sunt performante si durabile, dar si versatile.Acestea se pot utiliza in iluminarea caselor, parcarilor, fatadelor cladirilor, a spatiilor cu destinatie industriala, a spatiilor de depozitare, a salilor de sport, a panourilor publicitare si a zonelor de agrement.Pentru iluminarea cladirilor, dar si pentru munca afara pe timp de noapte, sunt indispensabile proiectoarele LED.Printre preferate sunt cele cu senzor de miscare care dispun de setari suplimentare: sensibiliatate la lumina, temporizator si sensibilitate la distanta.Compacte si usor de montat, proiectoarele cu LED ofera eficienta din punct de vedere energetic si garanteaza, datorita materialelor din care sunt alcatuite, o durabilitate mare.Sistemul de prindere reglabil permite montarea si orientarea proiectoarelor pentru a lumina exact in zona dorita. Alimentarea se face la o priza de 220V, proiectorul avand incorporat un transformator propriu.In comparatie cu sursele de iluminat clasice ale caror deteriorare se produce usor atunci cand sunt supuse la socuri si vibratii, LED-urile nu sunt casabile si nu contin filament. Acest lucru ofera posibilitatea folosirii lor in conditii foarte variate (mijloace de transport, iluminat interior si din apropierea zonelor industriale, lifturi, scari rulante).LED-urile ajung la stralucirea maxima in cateva microsecunde, in timp ce sursele traditionale au nevoie de un timp mai lung si sunt influentate si de temperatura. LED-urile nu au nevoie de timp de incalzire. Lampile fluorescente au nevoie de aproximativ 3 minute pana ajung la emisie maxima.Proiectoarele cu LED sunt de obicei folosite la exterior, avand gradul de protectie IP65, cu rezistenta la utilizarea in mediul umed sau la picaturile de apa.Cu puterea cuprinsa intre 10 W si 150 W, puteti alege modelul dorit de pe www.comenzi.ro , de la firme recunoscute precum VEYO sau WELL.In functie de modelul preferat puteti opta pentru o lumina in culoarea preferata: alb rece, alb cald sau RGB.Comenzi.ro este magazinul online cu o gama variata de produse de iluminat pe baza de led, dar si cu cele mai mici preturi.