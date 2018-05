Folositi deja becuri cu led in casa? Felicitari! Stiati ca economisiti 90% din energie, fata de becurile obisnuite?

Ziare.

com

De ce aceasta nebunie in folosirea becurilor cu led? Puteti citi mai jos top 6 avantaje pentru a folosi becurile cu led conform Produseled.ro , dar va putem spune deja, pe scurt, cele mai importante: sunt (cu mult) mai economice si mai viabile decat becurile obisnuite cu filament.Stiati ca in cazul becurile obisnuite cu filament doar maximum 10% din energia electrica se transforma in lumina? Ce se intampla cu restul? Se pierde sub forma de caldura. Se incalzeste cineva la becuri? Evident ca nu! De aceea, daca folositipe care ati fi consumat-o cu un bec obisnuit. Altfel spus, un randament mult mai ridicat.a unor becuri cu led ajunge pana la. Daca facem o comparatie cu cele 1000 - 2000 de ore cat rezista un bec obisnuit devine evident ca economisim bani. Din nou. Altfel spus, daca va luati corpuri de iluminat cu led, sunt mari sanse sa uitati ca mai trebuie schimbate becurile. Asta pentru ca ele pot functiona pana la 1.200 de zile daca ar fi sa aduna timpul total de folosire. Cam 3 ani si jumatate.Rezistenta crescuta la socuri este un alt atuu pe care il au becurile cu led. Cu siguranta stiti ca uneori copiii se mai joaca fotbal in casa, mai zboara un dop de sampanie sau pur si simplu uitam ca suntem sub bec cat scoatem tricoul de pe noi si... adio bec. Ei bine, asta se intampla in cazul becurilor obisnuite., dar fiind ca sunt construite din componente in stare solida. In concluzie, in cazul celor cu dispersorul din platic, se sparg mai rar si mai greu.Becurile cu led pot fi construite avand diverse forme si dimensiuni. Avem deja becuri led vintage , dar si panouri cu led, spoturi cu led, sau chiar proiectoare led pentru gradina. Putem gasi si monta becuri cu led in aproape orice tip de corpuri de iluminat.Sunt si eco. Stiati ca alte tipuri de becuri, precum neoanele, spre exemplu, contin mercur sau plumb? Ei bine, becurile cu led nu au aceasta problema. Mai mult, becurile cu led nu emit nici radiatii infrarosii si ultraviolete, nu produc caldura si nu atrag insecte. Ceea ce inseamna ca vara putem sta linistiti cu lumina aprinsa pe terasa.Lumina becurilor cu led este mai apropiata de cea naturala decat alte tipuri de becuri. Ceea ce ajuta foarte mult ochiul nostru. Avansul tehnologiei a facut ca, dupa ce multa vreme becurile led au fost disponibile doar in culorile galben, portocaliu, infra-rosu, rosu si verde, acum sa avem becuri led albastru, cyan si violet. Ba chiar si alb, considerat un alb mult mai natural si mai apropiat de ceea ce este benefic ochiului uman.E drept exista si un dezavantaj important ce poate fi invocat de catre cei ce nu au incredere in becurile cu led: sunt mai scumpe. Dar si acest dezavantaj se transforma in avantaj, daca tinem cont ca becurile cu led consuma de zece ori mai putin si rezista cam de 30 de ori mai mult decat un bec obisnuit.