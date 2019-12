Ghid de amenajare a baii pentru un confort maxim

Ziare.

Afla cum poti amenaja o baie confortabila si care sunt trucurile de care trebuie sa tii cont, din articolul de mai jos!Pentru a incepe amenajarea baii, trebuie sa tii cont de alegerea potrivita a pieselor de mobilier si a obiectelor sanitare.Astfel, vei acorda atentie detaliilor si calitatii materialelor, optand pentru obiecte sanitare si mobilier care se potrivesc in baie si care au un bun raport calitate-pret.Stabileste un stil si alege piese de mobilier simple, insa practice si utile, pentru a economisi spatiu. Cada de baie, chiuveta sau un bideu non-electric de la Romkor.ro sunt doar cateva dintre obiectele sanitare de care ai nevoie intr-o baie moderna, insa este indicat ca acestea sa faca parte din aceeasi gama, culoare si nuanta.Daca iti doresti sa urmezi un stil cald, poti alege linii rotunde pentru toate obiectele sanitare din baie, in timp ce liniile drepte se potrivesc mai bine unei bai moderne.Aceeasi regula se aplica si in cazul obiectelor de mobilier pentru baie, de aceea poti opta pentru seturi de mobilier care creeaza o imagine eleganta si unitara.Nu ocupa zonele libere din baie cu obiecte de mobilier in stiluri diferite, pentru ca nu vei reusi sa completezi imaginea baii.Sunt recomandate seturile de mobilier pentru baie formate din dulapuri suspendate cu oglinda, care pot fi montate in orice tip de baie, indiferent de marime.La fel de importante in amenajarea unei bai confortabile sunt si corpurile de iluminat si oglinzile. Foloseste mai multe corpuri de iluminat, pentru a pune in evidenta fiecare zona, in functie de necesitate si pentru a crea iluzia de spatiu marit.Alege o aplica pe care sa o montezi deasupra oglinzii si surse de iluminat centrale, montate in zona dusului. Lustrele, plafonierele sau lampadarele sunt alte corpuri de iluminat pe care le poti alege pentru baia ta, in functie de stilul de amenajare.In ceea ce priveste folosirea oglinzilor din baie, majoritatea persoanelor aleg o singura oglinda, montata deasupra lavoarului.Cu toate acestea, poti folosi alte oglinzi, acolo unde spatiul iti permite, astfel incat sa creezi senzatia ca spatiul din incapere este mai mare decat in realitate.O baie organizata include si cosuri si cutii, care pot fi folosite ca solutie practica pentru depozitarea diverselor obiecte pe care nu le vrei la vedere, precum cosmeticele, detergentii sau prosoapele.In functie de zona in care vei aseza aceste spatii de depozitare, trebuie sa alegi cu atentie materialele din care sunt realizate.Daca sunt plasate in zone in care exista riscul sa se ude, poti opta pentru plastic, iar daca nu, cosurile din bambus sau rafie pot fi alternative de efect.Pentru o baie de dimensiuni mici, sunt recomandate si dulapurile si etajerele suspendate, care suplimenteaza spatiul disponibil.Pentru ca unitatea in amenajarea baii este extrem de importanta, trebuie sa tii cont si de alegerea culorilor potrivite pentru baie.Astfel, incearca sa mergi pe o linie de culori, pentru ca baia sa aiba un aspect armonios. Cu toate acestea, poti alege o pata de culoare, care sa scoata spatiul din anonimat.Pata de culoare poate fi aleasa in contrast cu nuantele principale din baie - daca acestea sunt fade si deschise, opteaza pentru o pata de culoare puternica si invers, astfel incat sa creezi un echilibru.In plus, poti introduce in baie si o planta verde, covoare colorate sau prosoape in diferite nuante, care sa anime incaperea.Decoratiunile din baieObiectele de decor au menirea de a imbunatati aspectul baii, in functie de stilul ales si de culoarea acestora.Te poti indrepta catre achizitionarea plantelor decorative, a tablourilor, a ceasurilor sau a bolurilor care sa ofere un plus de prospetime baii, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.Acestea sunt cele mai importante sfaturi de care poti tine cont pentru amenajarea corecta a unei bai confortabile, astfel incat sa te bucuri de toata relaxarea de care ai nevoie!