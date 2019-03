Ghidul cumparatorului: saltele cu arcuri sau saltele Memory Foam?

Suportul oferit

Pro si Contra: Saltele cu arcuri vs Saltele Memory Foam

Fermitatea saltelei

Mentenanta

Concluzie

Cu ajutorul magazinului online Expert Saltele , astazi vom face o comparatie intre cele mai populare tipuri de saltele: saltelele cu arcuri si saltelele Memory Foam.In functie de tipul de saltea aleasa (saltelele cu arcuri vin intr-o varietate destul de larga), salteaua cu arcuri pare a oferi confortul pe care il cautati. Totusi, acest tip de saltea nu ofera suficiente puncte de presiune de-a lungul intregului corp.In general, la saltelele cu arcuri, punctele de presiune sunt concentrate in zona soldurilor si a umerilor, de aceea este posibil sa va treziti cu bratele amortite din cauza unei mai slabe circulatii a sangelui.Cum apare aceasta presiune? Saltelele cu arcuri imping corpul inapoi, cu aceeasi forta pe care o aplica corpul saltelei. Din aceasta cauza, suportul oferit nu este unul foarte bun, deoarece zonele de presiune se vor concentra in zonele cele mai grele ale corpului.Aceste puncte de presiune vor duce la o circulatie a sangelui de slaba calitate, va vor indemna sa va schimbati constant pozitia si veti avea parte de dureri ale articulatiilor.Bine de stiut! Saltelele cu arcuri vor pierde aproximativ 16% din capacitatea de suport in primul an de utilizare.O saltea de calitate Memory Foam va distribui greutatea corpului in mod egal. E ca si cum ati dormi pe o saltea cu milioane de arcuri. Punctele de presiune sunt reduse in mod semnificativ (cu pana la 80%) . Datorita acestui fapt, somnul va fi unul mai linistit, iar daca suferiti de dureri ale articulatiilor, acest tip de saltea va reduce intensitatea acestora.Cost scazut: saltelele pe arcuri sunt printre cele mai ieftine saltele de pe piata, deci din punct de vedere financiar este o alegere buna.Durabilitate: durata de viata a unei astfel de saltele este cuprinsa intre 7 si 10 ani.Acest tip de saltea isi pierde o mare parte din suportul oferit inca din primii doi ani, deci se va sesiza destul de repede o pierdere a confortului.Nu ofera un suport corect coloanei si este posibil ca in timp sa apara dureri de spate.Aceste saltele nu sunt hipoalergice, spatiul dintre arcuri oferind mediul perfect dezvoltarii acarienilor.Pretul acestor tipuri de saltele a scazut mult in ultimii ani, devenind accesibile aproape oricarui buget.Absorbe miscarea, deci partenerul nu va fi deranjat de miscarea celuilalt.Este hipoalergica, blocand accesul la interior a acarienilor.Pretul unei astfel de saltele de foarte buna calitate poate fi destul de ridicat.Deoarece aceasta saltea ia forma corpului, va poate da o senzatie neplacuta ca va scufundati in ea.Este destul de sensibila la caldura, astfel incat, mai ales vara poate cauza un disconfort mai accentuat.Un factor decisiv pentru unele persoane in alegerea saltelei este fermitatea acesteia. Desi fermitatea este perceputa diferit de la o persoana la alta, sunt anumite standarde ce va pot ajuta in luarea unei decizii.Arcurile absorb socurile si reduc uzura exterioara a saltelei. Sunt folosite diferite tipuri de arcuri. Cu cat o saltea are mai putine arcuri, cu atat acestea sunt mai tari.Acest tip de saltele au o raza destul de larga a fermitatii. Puteti gasi atat saltele foarte ferme, cat si saltele foarte moi. Totusi, materialul utilizat este sensibil la caldura, astfel incat e posibil ca pe parcursul noptii aceasta sa devina tot mai moale.Aceste saltele necesita mai multa mentenanta. Acestea trebui rotite si intoarse o data la trei luni, pentru o utilizare egala a arcurilor. Acestea trebuie si aerisite in mod regulat si aspirate, pentru a reduce riscul inmultirii acarienilor.Acest tip de saltele nu necesita o mentenanta deosebita. Tot ce trebuie sa faceti e sa schimbati in mod constant asternuturile.Daca bugetul este o parte importanta in alegerea dumneavoastra, atunci ar trebui sa alegeti saltelele cu arcuri. Totusi, daca tineti cont ca aceasta este o investitie pe termen lung, intre cele doua tipuri de saltele, recomandarea noastra e sa mergeti pe varianta Memory Foam.