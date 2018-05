Ingrijirea casei: afla cum sa ai grija de parchetul tau!

Ai grija la tipul de matura sau de perie a aspiratorului

Achizitioneaza un mop de calitate

Nu folosi prea multa apa cand utilizezi mopul

Sterge petele imediat, nu astepta ca acestea sa se usuce

Foloseste produsele de curatat potrivite

Ai grija la piesele de mobilier

Pentru ca cel mai utilizat, dar si cel mai des curatat spatiu din locuinta este pardoseala, trebuie sa stii cateva trucuri pentru a o ingriji asa cum se cuvine.Astfel, te vei bucura o perioada indelungata de o podea curata, fara pete si fara zgarieturi! Un prim pas in acest scop este sa achizionezi tipul de pardoseala potrivit pentru nevoile tale.Pentru dormitor, holuri si sufragerie, poti alege parchet laminat , care este cel mai popular si cel mai apreciat datorita pretului, dar si al rezistentei si al avantajelor pe care le ofera.Acesta este perfect pentru persoanele care isi doresc un aspect de lemn masiv, la un pret mult mai accesibil si fara prea mult efort!Daca folosesti o matura, asigura-te ca aceasta este fabricata din materiale delicate, moi, care nu zgarie suprafata parchetului. Aspiratorul, de asemenea, trebuie dotat cu o perie speciala cu fire fine, din acelasi motiv.Pentru a mentine curatenia si pentru a evita ca murdaria sa se stranga pentru mult timp, aspira cel putin o data pe saptamana. Iar pentru ceea ce se poate strange in timpul zilei, poti folosi matura, ori de cate ori este nevoie.Dupa ce ai strans particulele de praf si mizerie, este timpul sa folosesti un mop pentru a curata pardoseala in profunzime. Capatul acestuia este recomandat sa fie confectionat din microfibra, pentru ca nu lasa scame si curata foarte bine.Pentru ca parchetul laminat exista sub forma unor placi cu sistem de prindere pentru a deveni, odata montat, uniform, nu trebuie sa folosesti apa in exces atunci cand faci curatenie. Aceasta poate intra prin crapaturile placilor si, in timp, poate duce la deteriorarea parchetului. In plus, pentru rezultate cat mai bune, mopul nu trebuie sa lase urme de apa sau de detergent pe pardoseala.Orice ai varsa pe parchet, asigura-te ca stergi imediat si ca nu permiti substantei respective sa se intareasca. In caz contrar, aceasta va fi mai dificil de scos si poate lasa urme pe suprafata pardoselii. Pentru a evita acest lucru, utilizeaza o laveta sau o carpa din bumbac umeda si curata petele.Pentru cele mai bune rezultate, atunci cand dai cu mopul, foloseste, impreuna cu apa calduta, un produs de curatare special pentru suprafete din lemn. Acesta va proteja stratul superior al lemnului, care este, de obicei, finisat fie cu uleiuri pe baza de apa, fie cu lac tratat UV. In plus, va oferi un miros placut incaperii dupa ce este folosit.Cel mai probabil, in timpul curateniei, vei muta piesele de mobilier pentru a ajunge peste tot. Daca nu au o protectie speciala pentru parchet, precum tampoanele, exista riscul ca acesta sa fie zgariat sau crapat. De aceea, asigura-te ca picioarele canapelei, ale mesei sau placile inferioare ale bibliotecii dispun de aceste accesorii atat de utile.Parchetul laminat este ieftin, dar foarte rezistent si placut estetic. Cu o varietate foarte mare de culori si modele, se adapteaza cu succes in orice incapere si in orice locuinta. Pentru a te bucura cat mai mult timp de aspectul perfect al acestuia, acorda-i o atentie speciala in momentul curateniei!