Interesul romanilor pentru segmentul home & deco a crescut cu peste 30% in mediul online

Aceste date indica o crestere de peste 30% a numarului de cautari in online cu privire la mobilier, decor si accesorii pentru organizare. Interesul se regaseste si in cresterea de peste 27% a valorii comenzilor plasate in ultimele 6 luni pe site-urile Vivre, fata de aceeasi perioada a anului precedent.In acest interval au fost plasate peste 570.000 de comenzi, iar cea mai mare comanda inregistrata in Romania a fost de 20.989 Euro. Recordul de trafic a fost atins in noiembrie, cand aproximativ 42.000 de utilizatori unici au fost prezenti pe site.La nivelul anului 2019, Vivre a inregistrat un numar total de 316.316 clienti activi, din care 189.000 au fost clienti noi. S-au procesat peste 2.300.000 de produse ce au fost livrate in Romania si alte 8 tari, iar cele mai multe vanzari au fost realizate in Romania, Bulgaria, Ungaria si Croatia.", a declaratInceputul lui 2020 continua evolutia interesului fata de segmentul online de home & deco. Doar in ianuarie, Vivre a inregistrat o crestere de aproximativ 31% a numarului de vizitatori fata de aceeasi luna a anului 2019.Aproximativ 35% din utilizatori au provenit din Romania. Traficul de pe mobil a continuat cresterea si a depasit 75% din totalul vizitelor pe site-urile si aplicatiile Vivre.", a declaratVivre este principalul retailer online din industria home & deco din Romania, ce opereaza vanzari in 9 tari din centrul si estul Europei: Romania, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia, Croatia, Polonia si Grecia.Fondat in Romania in 2012, Vivre are o oferta permanenta de peste 100.000 de piese de mobilier, decoratiuni, textile si accesorii colectate de la peste 1000 de branduri din intreaga lume.Cu un istoric de peste 4.5 milioane de comenzi livrate cu succes catre aproximativ 750.000 de clienti, Vivre ofera zilnic colectii noi pentru cei care vor sa devina propriii designeri.Promisiunea pe care Vivre o respecta inca de la lansare este aceea de a pune la dispozitia clientilor o destinatie online unde pot gasi mobila si accesorii potrivite personalitatii lor, platforma functionand ca un curator de home decor."Home, lovely home" inseamna sa iubesti timpul petrecut acasa.