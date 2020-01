Jgheaburi si burlane de la RoofArt - rezistenta crescuta indiferent de sezon

Ziare.

Sau poate vrei sa le inlocuiesti pe cele existente, care s-au deteriorat sau depreciat si nu vor trece cu bine de urmatorul sezon. Oricare ar fi situatia, ai nimerit bine!Articolul de fata isi propune sa scoata la lumina serviciile si produsele oferite de una dintre cele mai renumite si apreciate companii din domeniu din Romania: RoofArt.Sistemul pluvial Scandic®, produs si comercializat de RoofArt, este caracterizat de o calitate de top si aspect deosebit.Vom detalia pe rand fiecare atu demn de luat in calcul al acestuia in cele ce urmeaza, insa inainte trebuie sa facem cunostinta cu firma producatoare.RoofArt s-a lansat pe piata in anul 2001, axandu-se initial pe comercializarea sistemelor pluviale.Scopul principal al companiei in acea vreme era de a oferi romanilor produse net superioare din punct de vedere calitativ, astfel ca a conceput un sistem unic de drenare a apei pluviale, Scandic®, dintr-un material rezistent si elegant: otelul suedez SSAB.In prezent RoofArt si-a marit portofoliul de produse, din anul 2013 gazduind in acesta si renumita tigla metalica Umbrella® (care acum se gaseste si in varianta cu prinderi ascunse, nu doar in cea clasica), continuand, de asemenea, sa puna accent pe calitate, profesionalism si comunicare eficienta cu clientul.Colaborarea dintre RoofArt si marele concern suedez SSAB a adus si ea rezultate impecabile. Cei ce achizitioneaza produsele RoofArt au garantia ca investesc corect, in acoperisuri durabile si estetice, fara sa se teama de preturi exagerate.Raportul calitate-pret excelent recomanda compania in continuare, asadar te invitam sa descoperi mai multe despre sistemul de drenare a apei pluviale pe care aceasta ti-l pune la dispozitie pe roofart.ro.Combinand functionalitatea, aspectul deosebit si durabilitatea intr-o singura solutie, sistemul pluvial Scandic® este rezultatul efortului continuu de perfectionare al echipei RoofArt.Incepand cu anul 2008, an in care RoofArt a semnat contractul de colaborare cu furnizorul SSAB, calitatea produsului final a fost si se mentine in continuare la cel mai inalt nivel, atat datorita calitatilor unice ale materiei prime, cat si gratie inovativului proces de fabricatie in care se utilizeaza aparatura de ultima generatie.Otelul de origine nordica a fost testat timp de peste 40 de ani in cele mai dure conditii climatice, in toate colturile lumii.Indiferent daca vorbim despre temperaturi mult sub limita inghetului, ploi torentiale insotite de grindina sau, dimpotriva, despre temperaturi caniculare, radiatii UV puternice si chiar vant insotit de particule de nisip, mostrele de tabla din otel au trecut cu brio testele de rezistenta.In mod evident, fiind realizat din acest material dur, sistemul pluvial Scandic® va dispune si el de o rezistenta crescuta, feedback-ul primit de la clienti avand in vedere, inainte de toate, acest aspect tehnic.Desigur, pentru ca proprietarii sa se poata bucura de toate avantajele unei astfel de solutii, este absolut necesar ca firma de montaj pentru sisteme pluviale la care apeleaza sa dispuna de o echipa profesionista, cu experienta considerabila.Cand cele doua aspecte sunt imbinate - calitatea materialelor cu un montaj perfect - conduc catre un rezultat de exceptie: jgheaburi si burlane capabile sa mentina fatadele caselor curate si uscate, prin colectarea si indepartarea apei pluviale departe de structura de rezistenta a constructiei.Marele avantaj al sistemului pluvial Scandic® este ca poate face fata unor sarcini impresionante gratie duritatii crescute a otelului suedez.Rezistenta pieselor componente in fata coroziunii si a ruginii este asigurata si de stratul de zinc de 275g/mp din componenta otelului.Mai mult decat atat, stratul de acoperire bio GreenCoat, pe baza de material bioregenerabil (ulei de rapita), are si el capacitati rezistente remarcabile si, in plus, limiteaza considerabil cantitatea de noxe emise in aer, contribuind astfel la protejarea mediului inconjurator.Ca ultim argument, aducem in discutie garantia extinsa de exploatare a sistemului pluvial Scandic®, de peste 60 de ani.Nu putem incheia fara a te indemna macar sa arunci o privire pe site-ul companiei, roofart.ro, daca esti in cautarea unor jgheaburi si burlane pe care sa te poti baza mult timp de acum inainte.