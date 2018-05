Kirigamine, sau arta aerului conditionat

Nu doar un aparat de aer conditionat, ci un set de valori

Kirigamine in Romania

Un simplu avion de hartie, de exemplu, care face bucuria copiilor, nu e altceva decat "origami". In schimb un decor complex, baroc, facut numai din hartie este "kirigami" (cuvantul provenind din radacinile "kiru" = a taia si "gami" = hartie).Designerii japonezi de la Mitsubishi Electric au preluat cu siguranta ideea acestei arte stravechi atunci cand au realizat celebrele aparate de aer conditionat Mitsubishi "Kirigamine".In Japonia "Kirigamine" este numele unui varf vulcanic inalt de aproape 2000 de metri, situat in centrul tarii, in prefectura Nagano. Dar "Kirigamine" nu exprima doar un concept, ci o serie intreaga de valori desprinse parca din arta "kirigami".Aparatele de aer conditionat oferite de designerii japonezi sunt silentioase, ultra sofisticate tehnologic si rafinate la exterior, fiind special concepute pentru a se integra in interioarele moderne. Totodata alegerea numelui unui munte celebru duce cu gandul la ideea de aer curat, proaspat.Consumul de energie este foarte mic, de sub 1W in modul standby. Datorita preciziei tehnice cu care sunt realizate componentele si a utilizarii celor mai noi tehnologii disponibile, eficienta energetica se simte indiferent de anotimp.Forma usor neregulata a filtrelor le face foarte eficiente in blocarea prafului si simpla lor curatare la intervale de timp regulate le poate asigura cu usurintaAparatele de aer conditionat marca Mitsubishi Electric pot fi gasite si in Romania, dar putini distribuitori le au pe stoc. Noi le-am gasit la, un distribuitor din Bucuresti specializat pe realizarea de sisteme complete de ventilatii.Ventsys este in primul rand producator de tubulatura de ventilatie (un producator cu capital 100% romanesc, sa fim bine intelesi) . Dar pe langa sistemele proprii de tubulatura sunt oferite si o serie larga de accesorii si echipamente de climatizare: in primul rand ventilatoare industriale, apoi perdele de aer (VTS), aeroterme profesionale (Volcano), baterii de incalzire si, fireste, aparatele de aer conditionat Mitsubishi Pentru vara lui 2018 compania a refacut stocurile proprii si va comercializa atat echipamente pentru uz casnic / rezidential cat si echipamente cu destinatie comerciala. Gama casnica se deschide cu aparatul MSZ-HJ25VA + MUZ-HJ25VA (inverter, 9000 BTU).In ceea ce priveste unitatile necarcasate de tip duct, acestea sunt aparate de aer conditionat care pot fi incastrate in tavan, adaptate designului interior, si pretul lor porneste de la 5400 RON pentru o capacitate de 9000 BTU.Unitatile necarcasate de tip duct sunt ideale pentru boutique-uri, magazine, saloane de infrumusetare, fiind alegerea perfecta in cazul unui design interior profesionist realizat.Toate echipamentele disponibile pe situl Ventsys ( www.vent-sys.ro ), inclusiv cele din categoria dedicata aparatelor de aer conditionat, se afla pe stoc si pot fi livrate imediat.Mai mult, in cazul in care cumparatorul este din Bucuresti sau din Ilfov Ventsys poate oferi montaj specializat. Dar cumparatorii din celelalte judete nu trebuie sa-si faca griji: exista peste tot cel putin o firma de montaj specializata si agreata de importatorul Mitsubishi.