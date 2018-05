Materiale electrice ieftine pentru casa ta

Prize si intrerupatoare

Corpuri de iluminat si becuri

Scule si instrumente

Ziare.

com

Care sunt acele materiale electrice de care are nevoie locuinta ta si care sunt sfaturile specialistilor in industrie?In general, atunci cand achizitionezi o casa, exista prize si intrerupatoare deja instalate, dar de ce sa nu faci totul de la zeo. Amenajeaza-ti casa dupa bunul tau plac.Avem de ales intre doua mari categorii: aparataje cu doza rotunda sau varianta modulara, numita si sistem italian de aparataj electric.Aparatajul modular necesita alocarea unui buget mai mare decat in cazul primei variante, pe langa aparatul propriu-zis fiind nevoie si de accesorii, precum: doza speciala, rama de prindere, rama decorativa etc.In marea majoritate a cazurilor, prizele utilizate in locuinte sunt simple, duble sau triple. De asemenea, acestea pot avea si un capac de protectie, atat pentru singuranta copiilor, cat si in cazul in care acestea sunt amplasate in exteriorul locuintei.Atat prizele, cat si intrerupatoarele pornesc de la cativa lei si pot ajunge pana la cateva zeci de lei, in functie de caracteristicile acestora, precum: calitate, model, material utilizat, brand etc.Atunci cand vine vorba despre corpuri de iluminat si becurile folosite pentru acestea, situatia se complica. In primul rand, acestea reprezinta detaliile finale pe care le adaugi locuiintei tale si, de accea, acestea trebuie sa fie in ton cu restul casei.Exista o multime de tipuri de corpuri de iluminat, de la simple aplice, la candelabre exclusiviste. Ulterior achizitionarii corpurilor de iluminat, trebuie sa iti faci stocul de becuri.De-a lungul timpului au aparut variante evoluate ale simplelor becuri de odinioara, cu caracteristici mult mai bune si cu reduceri considerabile ale facturilor la lumina. Becurile led sunt ultima tendinta in materie de lumina artificiala.Nu dauneaza mediului, canalizeaza lumina in puncte de interes, iar durata lor de viata este mai mare.Indiferent de circumstante, trebuie sa fii intotdeauna pregatit pentru orice situatie. Fa-ti stocul in materie de scule si instrumente. In primul rand, cea mai necesara unealta pe care o poti avea in locuinta ta este surubelnita. Un set cu cateva surubelnite te va salva in orice moment.De asemenea, un cleste si un patent te vor ajuta sa faci fata cu brio cazurilor in care trebuie sa strangi sau sa sectionezi. Te pot ajuta chiar si la gradinarit.Recomandat, dar nu obligatoriu, iti poti achizitiona instrumente speciale, cu ajutorul carora sa masori diferite marimi electrice pentru a fi mereu la curent cu statusul circuitelor din casa ta.Nu se poate calcula un cost real al necesarului pentru materiale electrice , deoarece sunt foarte multe variabile care trebuie luate in cosiderare pentru a face planul electric al casei. Putem stabili insa care sunt unele dintre cele mai bune oferte de pe piata.va pune la dispozitie cele mai bune preturi din industrie si va ofera o gama variata de produse din care sa alegeti.