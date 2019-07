Mobilier living elegant pentru casa ta. Idei si sfaturi practice de amenajare de la Drimus.ro

Cum asezati piesele de mobila sufragerie moderna?

Mobilier living: de unde incepeti?

Alegeti un punct focal in living

Mobilier living cu dulap, mese, comode si alte corpuri depozitare

Lampi de podea si de masa

Covorul si celelalte piese de mobilier sufragerie

Livingul este compus din canapea, scaune, comode, corpuri, biblioteci si alte piese de mobilier mai formale si mai stilate. Pentru a crea un cadru cat mai placut si mai elegant, puteti adauga diferite accesorii, tablouri si alte decoruri de efect.Daca vorbim de amenajarea unei case, putine lucruri sunt mai intimidante decat sa stai intr-o camera goala si sa nu stii de unde sa incepi. Exista atat de multe lucruri pe care trebuie sa le iei in considerare - estetica personala, stilul de viata, bugetul de care dispui etc.Dar cel mai bun mod de a incepe este cu designul mobilierului, respectiv pozitionarea pieselor de baza:- canapea- scaune living- masuta de cafea- comode si alte dulapuri pentru depozitare- biblioteci- fotoliiMasurati sufrageria dintr-un perete in altul si notati lungimea, respectiv latimea spatiului existent.Puteti face o schita pe calculator sau pe foaie pentru a va imparti spatiu cat mai bine si pentru a avea o idee cat mai fidela despre cum va arata totul la final.Acest lucru va ajuta foarte mult in dimensionarea spatiului - televizor, semineu, opere de arta, scaune, mese de cafea si altele. Dupa ce ati stabilit un punctul central, celelalte obiecte de mobilier living vor fi mai usor de incadrat.Daca veti avea un televizor in living, retineti ca distanta recomandata de vizionare pentru un tv standard este de 2.5 -3.6 metri, iar unghiul nu ar trebui sa depaseasca 30 de grade.Canapeaua va fi asezata in mod automat cu fata spre acel perete. Fotoliile si scaunele de living pot fi flancate de o parte si de alta a peretelui pe care se afla televizorul, rotunjind astfel zona de sedere. In plus, se creaza un foarte bun echilibru vizual.Pentru un decor perfect, luati in considerare incorporarea unor piese de mobilier living usor personalizate - de exemplu un set de fotolii cu o tapiterie deosebita.In camerele de zi cu semineu, cele mai multe persoane considera ca accesibilitatea conversatiilor este cel mai important obiectiv. Prin urmare, o configuratie de mobilier semi-circular in jurul semineului, cu o distanta de maxim 2.5 m intre scaune, asigura o interactiune usoara intre prieteni si membrii familiei.In sufrageriile fara tv si fara semineu, punctul focal devine critic. Puteti opta pentru un cadru conversational format dintr-o canapea si doua fotolii, pozitionare unul spre altul, in jurul unei mese de cafea. Nu uitati sa umpleti goluri prea mari si apasatoare.Dupa ce ati stabilit cadrul in jurul punctului focal, puteti amplasa mesele suplimentare si dulapurile pentru depozitare (comode, biblioteci si alte corpuri mobila sufragerie moderna).Specialistii in decoratiuni interioare va recomanda sa lasati o distanta de 18 cm intre masuta de cafea si canapea, ca sa puteti ajunge usor la telecomanda si eventualele pahare.Exista comode lungi si inguste, special gandite pentru a fi pozitionate in spatele canapelelor. Mesele laterale se aseaza langa fotolii, pe fiecare parte a canapelei.Asigurati-va ca lasati un loc de trecere de 70 - 75 cm intre piesele de mobilier living.Daca aveti o sufragerie moderna micuta, puteti avea in vedere piesele de mobilier modulare, care se extind si se pliaza, in functie de necesitati.Rafturile, comodele mari, bibliotecile si alte corpuri mobilier living pentru depozitare sunt asezate langa perete, orinde permite spatiul.In living room pot fi asezate de asemenea etajere elegante, care sunt dulapuri inalte si deschise unde puteti afisa carti, suveniruri, accesorii, fotografii de familie etc.Acestea arata excelent pe un perete mare si cat mai liber, astfel incat sa nu creeze un efect inestetic de aglomarare vizuala. Dulapurile de bar pot adauga o aura distincta sufrageriei.Lampile de podea inlocuiesc de obicei mesele laterale, astfel incat masa de cafea poate ramane in continuare la indemana. Oaspetii vor putea sa ia si sa lase bauturile pe masa fara efort.Lampile de masa pot fi interesante dar tind sa ocupe toata suprafata mesei. De aceea, este mai bine sa le evitati daca nu le gasiti o pozitie adecvanta.Ultimul element din setul de mobilier pentru living este si cel mai simplu: covorul. Acesta ar trebui sa fie centrat in jurul cadrului principal si sa se extinda cativa cm in jurul canapelei si scaunelor.Si mai bine, covorul poate cuprinde intreaga camera. Daca exista deja mocheta intr-un living modern, puteti adauga un covor suplimentar mai gros pentru un plus de accent si caldura. Oaspetii pot fi incurajati sa se aseze pe acesta si sa ramana la povesti.Tineti cont de acesti pasi simpli in amenajarea sufrageriei si veti asigura un flux armonios in caminul dumneavoastra.- Care este primul lucru pe care doriti sa-l vedeti cand intrati in living room?- Cu ce tablouri sau opere de arta intentionati sa decorati peretii?- Nu cumva piesele de mobilier living blocheaza fluxul de aer in camera? Daca da, ce puteti face pentru a remedia acest lucru?Practic, incercati sa va dati seama ce este cel mai important pentru dumneavoastra inainte de a incepe sa cumparati mobilier living sau de a imparti spatiul de care dispuneti. Astfel, veti reusi sa creati un loc special, care sa reflecte cu adevarat gustul dumneavoastra personal.