Mobilierul de gradina si accesoriile: cum sa dai viata spatiilor exterioare?

Ce trebuie sa iei in calcul cand incepi amenajarea gradinii?

Gradina din fata casei - sfaturi de amenajare

Mobilierul de gradina - utilitate si design

Orice proiect exterior presupune imaginatie, creativitate, dar si un buget pe masura, daca vrei ai o gradina superba, care sa atraga toate privirile. Paleta de oferte este extrem de variata, insa pretul este cel care dicteaza achizitia.Cu toate acestea, fie ca ai un buget restrans sau indisponibil momentan pentru o astfel de amenajare, poti conta pe un card de credit care sa iti transforme visul in realitate.Stilul personal si marimea sunt cele care dicteaza tipul de amenajare. Pe langa mobilierul de gradina si accesoriile, este important sa adaugi o nota personala, spre exemplu prin plantarea de flori exotice sau arbusti, care sa ofere o nota de eleganta proiectului tau.Mobilierul de gradina este cel care costa cel mai mult, insa poti opta pentru cumparaturi online, unde preturile sunt mai accesibile, iar comerciantii accepta plata printr-un card de credit de tipul www.cardavantaj.ro La fel de utile sunt si corpurile de iluminat, dar si locurile de joaca pentru copii, leaganele, o casuta de gradina inconjurata de jardiniere, pitici si o mica piscina.Adauga un plus de eleganta cu diverse jardiniere sau plante in ghivece din sticla sau de tipul bicicletei, iar efectul va fi cu adevarat surprinzator.De asemenea, poti opta ca aleea principala sa fie acoperita cu pietris de rau, care este estetic, ieftin si foarte usor de intretinut. de o parte si de alta a aleii poti pune gazon si mici arbusti decorativi sau flori de camp.Inainte de a alege plantele sau gazonul, fertilizeaza-l corespunzator si adauga un ingrasamant, iar pentru plante asigura-te ca stii ce tratamente fitosanitare sunt potrivite pentru a le pastra frumusetea.Asa cum am mentionat anterior, mobilierul de gradina trebuie ales in functie de nevoile tale, fara a omite confortul si designul.Daca vrei un set simplu, pe care sa-l folosesti atunci cand bei cafea singur sau alaturi de familie ori prieteni, iti recomandam un set cu o inaltime medie spre mica, compus din masuta de cafea si scaune sau banchete joase.Mobilierul de gradina cu inaltime mica spre medie este potrivit atunci cand vrei sa stai confortabil in gradina si sa porti discutii cu prietenii la o cafea sau o limonada rece.In schimb, daca vrei un set pe care sa-l folosesti atunci cand faci gratare sau cand vrei sa iei masa cu familia sau prietenii in gradina, iti recomandam un set de dining, format din masa inalta cu scaune. Inaltimea si forma acestui mobilierul sunt mult mai potrivite pentru astfel de activitati.Unele seturi de gradina sunt mai confortabile si mai usor de utilizat decat altele. Aici si pretul este cel care determina caracteristicile fiecaruia. Acest lucru se datoreaza anumitor facilitati sau dotari pe care unele seturi de gradina le au.Printre aceste facilitati care iti pot face viata mai usoara si confortabila enumeram: pernutele pentru scaune, scaunele sau mesele pliabile, masuta sau sezlongul cu umbrela, husele detasabile etc.Un mobilier pliabil este mai practic deoarece este mai usor de manipulat si de depozitat pe timpul iernii. De asemenea, pernutele pentru scaune te pot ajuta sa beneficiezi de un confort mai mare, iar husele detasabile fac mai usoara intretinerea lor.Spatii de depozitare ascunse - lasand confortul la o parte, trebuie sa ne gandim si la utilitate, deci nu ignora spatiile de stocare din canapea, din tabureti sau de sub mesele si sezlongurile de gradina.Pe langa faptul ca poti ascunde acolo obiecte pe care le folosesti des, spatiile de stocare se pot dovedi foarte utile si pentru adapostirea rapida a pernelor sau cuverturilor in caz de ploaie.Sfatul cel mai important pe care ti-l putem oferi este sa alegi intotdeauna mobilierul de gradina dupa ce il testezi. Doar asa vei observa lucruri ce pot influenta foarte mult confortul in utilizarea cotidiana cum ar fi un sezut prea lung (deci nu vei putea sa stai cu spatele sprijinit corect de spatar) sau prea jos (din care va fi destul de dificil sa te ridici) . Daca iti place sa petreci timp afara atunci asigura-te ca si mobilierul iti ofera confortul necesar pentru a sta ore in sir in natura.Cromatica - desi tendinta este de a cauta mobilier de gradina cu tonuri naturale, pentru a se integra bine cu natura, nu trebuie sa te temi sa folosesti contraste puternice pentru a da culoare gradinii tale, deci nu te limita la maro, negru sau nuante de alb si crem.