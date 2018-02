Nu gasesti mobila dorita? Alege sa o faci pe comanda!

Ziare.

E drept ca mobila la comanda satisface chiar si cei mai exigenti clienti si valorifica la maximum spatiul disponibil. Insa, dincolo de asta, reprezinta cea mai buna investitie in casa ta si una care va fi valorificata la maximum atat de tine, cat si de oaspetii pe care ii vei intampina.Totodata, in cazul mobilei facute la comanda, vorbim de o calitate superioara, dat fiind faptul ca modelul va fi creat din materialele alese de tine, iar specialistii vor acorda o atentie sporita detaliilor.Astfel, indiferent ca ai nevoie de o singura piesa de mobilier sau de mobila pentru intreaga casa, sa o faci pe comanda iti aduce o multitudine de avantaje, pe care le vom exemplifica in cele ce urmeaza.Preturile accesibile. Daca pana acum ceva ani, moftul de a purta ceva pe comanda era numai pentru persoanele potente financiar, acum lucrurile s-au schimbat la 360 de grade. Prin preturi accesibile ar trebui sa intelegi ca modelul de mobilier ales va fi realizat conform indicatiilor tale, nu ca trebuie sa aglomerezi o camera cu prea mult mobilier.In plus, trebuie sa iei in calcul faptul ca tu esti cel mai in masura sa stabilesti din ce va fi creat mobilierul, paleta de culori si, evident, garantia.Mobila la comanda iti aduce unicitate. Spunem asta pentru ca niciodata casa ta nu va arata la fel cu a altei persoane. Daca prin intermediul unui mobilier standard este greu sa oferi un design unic si consistent, in cazul celui realizat pe comanda vei pune in valoare fiecare colt al casei tale intr-un mod stilat, fara a parea ingramadit.Ai posibilitatea sa iti creezi mobila pe dimensiunile dorite si cu cate spatii de depozitare iti doresti. Stim cu totii ca un mobilier standard nu are niciodata de ajuns spatii de depozitare, insa in cazul celui facut pe comanda iti proiectezi mobila in functie de nevoile tale. Mobila la comanda se poate realiza in orice dimeniune si o sa se potriveasca perfect in orice spatiu din casa.Calitatea superioara, obtinuta numai prin mobilier la comanda. Daca vrei ca mobilierul ales sa reziste ani intregi, tot la comanda este solutia. Daca in cazul mobilei standard se folosesc materiale mai putin calitative pentru a scadea costul, in cazul mobilierului pe comanda tu esti persoana cea mai in masura sa aleaga tipul de material ales, gama de culori si sistemele de inchidere.Cu mobilierul pe comanda iti pui nevoile in prim-plan. Trebuie sa te gandesti la ce iti trebuie in casa in materie de organizare, decat la ce modele gasesti pe piata. Cum fiecare casa are particularitatile ei, asa este si cu mobila.Acestea fiind spuse, ar trebui sa iei in considerare faptul ca mobila pe comanda este cea mai buna solutie cand vrei o amenajare cu stil, care sa corespunda stilului tau de viata, personalitatii si nevoilor tale.Totodata, nu uita ca trebuie sa maschezi diferitele tevi, sa incadrezi perfect electrocasnicele si sa te bucuri de cele mai bune conditii de depozitare.