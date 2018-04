Omul modern si modul in care incalzirea traditionala cu lemne se imbina cu tehnologiile avansate

Termo-semineul pe lemne - o sursa de incalzire eficienta pe termen lung!

De aceea, noile unitati de incalzire a unei locuinte sunt un exemplu elocvent al modului in care un dispozitiv de dimensiuni reduse reuseste sa ofere un nivel de caldura invers proportional cu marimea sa.Unul dintre cele mai bune exemple este un termo-semineu pe lemne (pe https://www.qmag.ro/seminee-centrala-termica-cu-lemne/ gasiti cateva modele care se pot integra cu succes in orice tip de spatiu si locuinta, adaptandu-se nevoilor omului modern), care reuseste sa ofere cu rapiditate incalzire unei incaperi, un consum redus de combustibil, eficienta termica sporita si un randament termic peste medie.In plus, din punct de vedere vizual, o astfel de unitate constituie elementul care ofera culoare camerei in care este amplasat si care contribuie la crearea unei atmosfere propice relaxarii in timpul anotimpului rece.Locuintele din mediul rural, cele din zonele de deal si de munte, pensiunile si cabanele sunt locurile propice instalarii unui astfel de dispozitiv de incalzire.In lipsa unei alternative care sa asigure caldura intr-o locuinta, dar mai ales acolo unde sursa primordiala de incalzire se gaseste din belsug, alegerea unui termo-semineu pe lemn este recomandata.Inlocuitorul perfect al sobelor traditionale din teracota, care necesitau lucrari de mentenanta costisitoare, dar mai ales un instalator care sa-i potriveasca in mod corespunzator "fumurile", termo-semineul care se alimenteaza cu lemne necesita investitii mult mai scazute pentru montare si mentinerea in exploatare.Comparativ cu alte surse de incalzire a locuintei, in acest caz, lemnul este o solutie ieftina in zonele in care se gaseste din abundenta, pretul acestuia fiind evaluat intre 250-450 Ron/metrul ster, in functie de calitatea materialului.Un avantaj deosebit este asigurat de faptul ca aceste termo-seminee functioneaza si cu alte tipuri de lemn (nu neaparat lemn de foc), precum resturi lemnoase, crengi, materiale de tip deseu ramase de la exploatarile lemnoase sau fabricile de mobile, acestea fiind disponibile la un pret mult mai scazut.Desigur, pentru persoanele care detin in proprietate paduri si care efectueaza anual lucrari de curatare a fondului forestier personal, costurile sunt si mai mici (doar pentru transport).Drept urmare, astfel de termo-seminee pe lemn, precum gasim pe Qmag.ro , ofera posibilitatea incalzirii unei locuinte in conditii foarte avantajoase, atat din punct de vedere al costurilor, cat si al spatiului ocupat, fiind una dintre solutiile care se potriveste perfect omului modern.