Pandemia trece, poluarea ramane: Sisteme de ventilatie cu recuperare de caldura si filtrare eficienta pentru CASE NEPOLUATE

CASA NEPOLUATA va depinde de gradul in care vor fi aerisite toate incaperile in mod inteligent si controlat de la distanta prin telefonul mobil.Aerisirea se va face automat printr-un sistem de ventilatie conectat la senzori de calitate a aerului din interior. Geamurile pot sa ramana inchise. Echipamentele folosite vor face diferenta in functie de eficienta filtrarii aerului, recuperarea de caldura si nivelul mic de zgomot.De exemplu, sistemele de ventilatie centralizate sau descentralizate, dotate cu filtre de clasa F7, pot filtra pana la 90% din particulele de PM10 din aerul exterior, aducand in locuinta un aer mult mai curat.Recent, Romania a fost condamnata la CJUE pentru ca nu si-a indeplinit in zona orasului Bucuresti obligatiile stabilite prin Directiva Europeana privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa din anul 2007.Instanta europeana a aratat ca, din 2007 si pana cel putin in 2016, cu exceptia anului 2013, in Bucuresti au fost depasite valorile-limita anuale pentru concentratiile de PM10.Locuinta viitorului va trebui sa protejeze atat de pericolele ce vin din exterior, cat si sa aiba capacitatea de a evacua rapid si eficient poluantii generati in interior (dioxid de carbon, umiditatea excendentara, substantele organice volatile, mirosurile neplacute etc). Poluarea aerului interior este de pana la 5 ori mai ridicata decat cea exterioara.Daca pana in prezent o locuinta valoroasa era apreciata primordial prin capacitatea de izolare termica si implicit eficienta energetica, in viitorul apropiat atentia se va indrepta catre capacitatea de depoluare si eficienta ventilarii aerului respirabil.Poluarea este adeseori invizibila si ne-am lamurit cu totii ce efecte poate sa provoace sanatatii omului. Primul si ultimul refugiu al omului a fost casa. Omul s-a adapostit dintotdeauna in casa de frig, caldura, ploaie si acum de poluare virala, fonica, noxe, praf, alergeni, insecte si ce o sa mai apara.CASA NEPOLUATA va deveni cea mai ravnita solutie locativa!