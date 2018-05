Paturile din piele de la Drimus - Un lux accesibil

De ce sa cumpar un pat din piele?

Pentru senzatia fantastica pe care o veti experimenta. Sentimentul minunat pe care il puteti trai cand va intindeti pe un pat din piele superb, nu poate fi egalat de un alt tip de pat. Nu conteaza cat de simplu proiectat pare un pat? Daca este imbracat in piele, automat el va transforma intreaga ambianta a camerei, facand totul mai cuceritor si mai distins. Acesta este cel mai des motiv pentru care cumparatorii aleg sa cumpere un pat piele. Daca va incanta mobilierul contemporan, simtul extravagant al unui pat din piele va reprezenta forta care va va determina sa optati pentru un astfel de exemplar.

Pentru stilul sau unic. Paturile din piele sunt preferate datorita elegantei si aspectului general. Sunt permanent la moda, in topul solutiilor de amenajare a dormitoarelor moderne. De fapt, se pare ca patul din piele a devenit un etalon de stil al epocii moderne, cand totul trebuie sa fie mai trendy, mai elegant si magnific pana la cel mai mic detaliu. Astfel, in aceasta era moderna, oamenii cauta sa adauge mai mult stil dormitorului, iar un pat piele aduce stilul in prim plan.

Pentru sentimentul de maxim confort. Paturile tapitate si imbracate in piele promit confort sporit si suport inegalabil. Iata deci un raspuns convingator la intrebarea "De ce sa cumpar un pat piele?".

Datorita pretului accesibil. Cu toate ca paturile din piele se adreseaza in special unei grupari selecte a consumatorilor, in prezent in oferta Drimus.ro - distribuitor de mic mobilier, puteti gasi numeroase oferte avantajoase pentru aceasta categorie de produse. Paturile din piele ecologica sunt disponibile la un pret foarte avantajos. De exemplu, puteti comanda online sau telefonic Pat HM Samara cu somiera 160x200 piele ecologica negru la aproximativ 1400 lei. Tot mai multe paturi moderne din piele pot fi achizitionate la preturi minime.

Pat piele - 6 avantaje de top

Ce sa aveti in vedere inainte de a comanda un pat din piele?

Cat costa un pat din piele de calitate?

Bugetul - este cel mai important factor. Acest parametru ne-ar ajuta sa va oferim un raspuns mai exact. Aveti un buget suficient pentru a achizitiona un pat din piele ecologica de calitate, complet cu somiera si saltea? Cele mai ieftine paturi din piele au preturi incepand de la 1400 lei si includ doar somiera. Daca sunteti constient de importanta confortului, esteticului si functionalitatii in dormitor, atunci cel mai probabil veti alege sa investiti mai mult intr-un pat piele. In acest caz va recomandam un model superior, eventual in nuante alese (crem, cappucino), cu structura din otel cromat in loc de lemn, cu garantie extinsa (6 ani in loc de 1 sau 2 ani), cu saltea croita perfect pe dimensiunile sale si chiar husa protectiva.

Dimensiunea patului. Desigur, cu cat patul este mai mare, cu atat pretul tinde sa fie mai sus. Cele mai multe persoane tind sa cumpere paturi duble ce necesita saltele de dimensiuni 160x200 cm.

Designul. Paturile mai simple sunt in general mai ieftine. Cele cu design special, linii ondulate, standuri elegante au preturi mai mari. In mod similar, se observa o tendinta ca paturile in culori deschise sau mai putin comune (alb, crem, bej) sa fie ceva mai scumpe comparativ cu paturile simple din piele ecologica neagra.

Cand exista numeroase optiuni - asa cum se intampla in prezent pe piata din Romania - poate fi dificil sa va convingeti ca urmeaza sa faceti alegerea corecta. Paturile din piele sunt extrem de populare si apreciate, dar de ce ar trebui sa optati pentru aceasta varianta si nu pentru altceva (de exemplu pentru un pat din lemn, metal sau cu tapiterie textila)?Care sunt de fapt factorii motivationali care determina consumatorii sa opteze pentru patul din piele? Ce il face pe acesta sa iasa in evidenta?Care sunt caracteristicile sale distincte care il propulseaza in fata altor optiuni aparent la fel de atractive?Si nu in ultimul rand, care sunt beneficiile pe care le puteti obtine efectiv daca alegeti sa dormiti pe un pat piele de acum inainte?Acestea sunt doar cateva intrebari importante la care vom oferi raspuns in cele ce urmeaza.Popularitatea paturilor din piele nu poate fi negata din mai multe motive. Frumusetea, confortul si durabilitatea le recomanda pentru cele mai exigente cerinte in materie de paturi din industria home & deco.Prin urmare, pentru a arata ca paturile de piele se bucura de o popularitate incredibila, vom detalia in continuare cele mai importante beneficii ale acestora.Frumusetea si opulenta unui pat piele sunt caracteristici greu de egalat. Indiferent cat de simplu pare sa fi fost gandit un pat piele, acesta are puterea de a invalui intregul dormitor intr-o lumina magnifica.Cine spune ca trebuie sa cheltuiti o avere pentru a va bucura de un dormitor luxos? Azi paturile din piele sunt mai accesibile ca oricand. Investiti intr-un pat piele si bucurati-va de o ambianta somptuoasa in dormitor.In prezent in amenajarea locuintelor se pune un accent deosebit pe tematicile moderne si contemporane, iar daca veti alege ca piesa centrala pentru dormitor un pat piele, veti putea crea cu usurinta aceasta atmosfera proaspata si grandioasa.Diversitatea reprezinta un alt beneficiu al paturilor captusite cu piele. Acestea sunt disponibile intr-o varietate coplesitoare de modele si stiluri. De asemenea, pot avea diferite nuante, inclusiv maro inchis, ciocolatiu deschis, negru, alb, bej si chiar culori mai indraznete (rosu, albastru etc).Prin urmare, indiferent de culoarea pe care ati preferat-o pentru dormitorul dumneavoastra, puteti alege fara probleme un pat piele. Acesta isi va gasi cu usurinta locul in decorul camerei si in plus ii va amplifica frumusetea.Paturile din piele nu sunt doar superbe, ci si practice. Aduc cu sine un aspect confortabil in dormitor datorita suprafetei moi si netede. Placa tapitata din piele, plasata in partea superioara ofera confort suplimentar pentru spate si gat. Sederea in pat va fi mai relaxanta si mai agreabila.Numeroase modele de paturi din piele prezinta solutii inteligente pentru depozitare (in partea inferioara). Acesta sunt extrem de utile pentru gestionarea deficitului de spatiu si pentru a ascunde inteligent articolele in exces din dormitorul dumneavoastra.Spatiul pentru depozitare este similar unui sertar urias care va ofera suficient loc pentru asezarea accesoriilor pentru dormitor - cum ar fi lenjeria de pat, pernele, cuverturile etc. Avand in vedere caracterul practic si functionalitatea paturilor din piele, ele reprezinta o optiune desteapta pentru orice persoana.Rezistenta este una din caracteristicile de baza dupa care se ghideaza cumparatorii atunci cand cumpara echipamente sau articole home & deco importante. Si la acest capitol, pat piele bifeaza excelent.De ce? In general paturile din piele sunt fabricate din lemn de calitate, acoperit cu tapiterie din piele ecologica foarte rezistenta. Prin urmare, ele sunt fiabile, robuste si solide.Vor oferi confort si suport timp indelungat. De fapt, exista specialisti care sunt de parere ca daca achizitionezi un pat bun din piele, il poti folosi fara probleme pentru tot restul vietii.Aceasta calitate minunata va inlesneste munca si viata. Tot ce trebuie sa faceti este sa stergeti praful de pe suprafata din piele, o data sau de doua ori pe saptamana.Daca se intampla in mod accidental sa varsati pe pat putin lichid sau resturi de alimente, puteti curata totul foarte usor cu un burete umed sau cu o carpa. Usurinta de intretinere face ca paturile din piele sa reprezinte cea mai practica optiune in materie de solutii de dormit.In urma lecturarii celor de mai sus ati decis sa cumparati un pat piele. Minunat!... caci paturile din piele reprezinta una din cele mai in voga optiuni de amenajare a dormitoarelor moderne. Dar exista cateva lucruri de care ar trebui sa tineti cont inainte de a opta pentru un model anume. Iata mai exact la ce trebuie sa reflectati:Este foarte importanta pentru ca in definitiv vreti ca patul comandat sa se potriveasca perfect in decorul camerei dumneavoastra. Cu siguranta, nu vreti sa va alegeti cu un pat care sa iasa prea mult in evidenta si sa strice complet decorul existent.Daca aveti un covor de culoare maro inchis, perdele brune si accesorii in nuante similare, atunci un pat piele negru se va potrivi ca nuca in perete. Este esential sa armonizati placut culorile pentru ca patul sa se potriveasca la fix acolo.: in prezent paturile albe cresc in popularitate, dar exista si modele bej. Prin urmare, verificati exact care este nuanta patului pe care doriti sa-l comandati pentru a nu avea o surpriza neplacuta.Stim, acest lucru pare evident, dar ati fi surprins sa aflati cate persoane comanda un pat piele, iar cand il aduc acasa realizeaza ca nu se potriveste acolo unde ar fi dorit sa-l instaleze.Imaginati-va cat de complicata este procedura de inlocuire. Evitati aceste neplaceri si masurati cu rigurozitatate spatiul pe care il aveti la dispozitie, mai ales daca este vorba despre un dormitor compact.Cand verificati dimensiunile unui pat piele tineti cont ca cifrele afisate s-ar putea referi la saltea, fara sa includa latimea panourilor laterale. Daca aveti dubii, contactati reprezentantul nostru de vanzari si asigurati-va in orice moment ca stiti sigur ce urmeaza sa primiti in urma plasarii comenzii.Iata inca un aspect interesant. Designul este important mai ales daca intentionati sa folositi o saltea pe care o aveti deja. Trebuie sa va asigurati ca salteaua nu se deplaseaza deasupra patului, iar daca este mai groasa tineti cont ca s-ar putea sa nu se plieze pe un pat compact.Si garantia este importanta mai ales daca ne gandim ca nu cumparati in fiecare zi un pat piele. Cu siguranta vreti sa va bucurati de el cel putin 2 - 3 ani. Drimus ofera garantie 2 ani pentru majoritatea paturilor din piele si chiar exista modele cu garantie 6 ani.De exemplu in oferta Drimus veti gasi Pat tapitat SL Mokka cappucino care include somiera sau Set pat HM Samara negru plus saltea Neptun Memory Pocket Comfort 160x200 care include somiera, saltea cu arcuri imbracate individual precum si husa detasabila.In definitiv intrebarea care il roade cel mai mult pe cumparator se refera la costuri. Cat costa un pat bun din piele? Raspunsul sincer si rapid: nu exista un raspuns exact. Vom explica imediat de ce.Evident exista mai multi factori de influenta. Dar pentru a afla cat de mult poate sa coste un pat bun din piele, enumeram mai jos acesti factori:Pentru a rasfoi intreaga colectie de paturi din piele de calitate cu preturile aferente va invitam pe site-ul Drimus.ro.Acasa. Locul in care te simti in siguranta si implinit. Acasa ar trebui sa fie locul care sa-ti ofere cel mai bun confort, cel mai mare lux si echilibrul perfect; locul in care poti sa te regasesti oricand si iti poti recapata puterile pentru a te pregati de noi provocari si aventuri.Pentru ca majoritatea dintre noi tindem sa petrecem o mare parte din timp acasa in pat (fie ca dormim sau stam intinsi - in medie 8 ore pe zi), dormitorul in general si patul in special, ar trebui sa fie cel mai bun loc din casa noastra.In pofita acestei realitati, cele mai multe persoane, peste tot in lume par sa ezite atunci cand vine momentul sa investeasca intr-un dormitor luxos si confortabil.Drimus isi propune sa urneasca putin in sens opus aceasta tendinta, motiv pentru care am ales sa oferim clientilor nostri o colectie variata de paturi piele, frumoase, mai moderne sau mai clasice, toate respectand cele mai inalte standarde calitative.Va invitam sa descoperiti in oferta noastra farmecul, rafinamentul, frumusetea si caracterul practic al patului din piele.