Pozitia ideala pentru montaj aer conditionat

Pozitia lui este foarte importanta daca locuim sau muncim in acea incapere cu el. Ne dorim performanta maxima in racire si un serviciu de instalare aer conditionat prompt si rapid pentru a scapa de disconfortul creat din pricina temepraturilor ridicate. Oare acest lucru este posibil?Cu siguranta, da! In continuare vom incerca sa descriem cat mai pe intelesul tuturor care sunt principiile dupa care trebuie sa ne ghidam atunci cand alegem locul in care ne dorim sa instalam aparatul de aer conditionat.Un aparat de aer conditionat are doua componente importante si anume cele doua unitati: unitatea interioara care se mai numeste si spliter si unitatea exterioara care mai are denumirea de compresor.Amplasarea corecta a celor doua componente este esentiala functionarii la capacitate maxima a aparatului de aer conditionat.Unul dintre cei mai importanti pasi in instalare aer conditionat este reprezentat de inaltimea la care pozitionam unitatile aparatului de aer conditionat.Pentru unitatea din interior recomandam ca aceasta sa fie montata la o distanta de minim 5 cm de tavan deoarece recircularea aerului se va face mai rapid. In acest mod aerul din incapere va fi racit cat mai repede si corect.Pentru unitatea de la exterior, insistam si subliniem ca este foarte important sa fie instalata pe peretele de la exterior, sub o fereastra - ideal ar fi sub o fereastra care se deschide.Fiind pozitionata in acest fel, in cazul unei interventii accesul va fi mult mai usor fara a fi implicate alte echipaje (ex: alpinisti, schele, nacele, etc...) ce pot genera costuri suplimentare pentru dvs.Un alt pas important in instalarea aerului conditionat o reprezinta temperatura pe care dorim sa o obtinem in spatiul locativ. Foarte multe persoane fac greseala de a alege un singur aparat cu o capacitate mai mare care sa le raceasca mai multe incaperi.Noi nu recomandam astfel de practici deoarece aerul emis de catre aparatul de aer conditionat nu se va trimite aerul rece uniform in toate incaperile locuintei iar aparatul nu va fi eficient.Incurajam instalarea a doua sau mai multe aparate mai mici in functie de suprafata pe care doriti sa o raciti pe care sa le pozitionati in fiecare camera a locuintei. In acest fel va veti bucura de o temperatura constanta in incapere si de o eficienta maxima a aparatului de aer conditionat.Precesul de montaj aer conditionat mult mai simplu cu profesionistii de la www.home-clima.ro