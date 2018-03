Reamenajeaza-ti bucataria in alb-negru cu doar 400 lei!

Iata 2 modele de amenajari de bucatarii + trucuri pentru a realiza amenajarea bucatariei cu un buget mic

Redecoreaza-ti bucataria ca in imaginea de mai sus cu doar 400 lei:

Vopsea decorativa la 240ml, care se aplica direct pe lemnul lacuit, fara o slefuire in prealabil, costa in jur de 40 lei. Gasesti si vopsea pentru lemn de 600 ml la doar 20 lei, aplicabila dupa o slefuire a lemnului.

1 blat de lucru din granit negru piper (100x60x2) costa doar 212 lei pe Vinca.ro. Te va tine o viata!

1 corp de iluminat pendul, modern, din metal: 60-90 lei.

Vopsire mobila actuala in alb-vintage: de la 60 pana la 200 lei, in functie de tipul vopselei.

Blat din granit negru piper (100x60x2): 212 lei pe Vinca.ro.

Lustra maro clasica: 80 -120 lei

Cu putina ingeniozitate, poti face din bucataria ta un loc mai atractiv si mai primitor, fara sa cheltuiesti o avere!Pentru ca acest contrast grafic produce impresia unei bucatarii moderne, elegante, rafinate.Suprafetele albe atrag primele atentia unui privitor, in timp ce negrul, odihnitor si pasiv, da forta spatiului.Din punct de vedere plastic, negrul are mai multa greutate decat albul. Negrul apare intodeauna mai puternic, cand este contrastat cu alb, iar albul apare mai stralucitor, mai curat, cand este alaturat cu negru.In concluzie, bucatariile in alb-negru produc un impact vizual foarte puternic; de aceea sunt si atat de populare.Bucatarie moderna = bucatarie in alb si negru. Reteta clasica! Aceasta combinatie nu da gres niciodata! Fiind tonuri acromatice, nonculori, combinatia de alb-negru creeaza impresia de nou, modern, contemporan.Avand o bucatarie compartimenta in stil clasic, dulapurile si accesoriile albe vor contrasta perfect cu un blat de lucru din granit negru. Aceasta combinatie este si foarte practica, tinand cont ca granitul negru se imbina perfect cu o chiuveta din alama sau inox si chiar cu dulapuri incadrate in sticla.Combinarea lor cu electrocasnicele mari si mici, din otel inoxidabil sau cu lustre moderne, din metal, va da bucatariei un aer de modernitate, in timp ce o masa sculptata din lemn masiv, impreuna cu un candelabru argintiu, va transforma bucataria intr-un spatiu glamour. Alegerea iti apartine.Dupa ce ai vopsit mobila,Blatul din granit negru este estetic, dar si functional, fiind rezistent la temperaturi extreme, la zgarieturi, substante chimice.In comparatie cu celelalte tipuri de blaturi de lucru (din lemn, din compozit, etc.), blaturile din granit reprezinta cea mai durabila, convenabila si sigura investitie. Te bucuri de ele o viata intreaga! Nu intamplator se spune ca "vei distruge cutitul inainte de a distruge blatul din granitul".Daca iti doresti o bucatarie mai primitoare, mai "calda", iti recomandam o amenajare in stil vintage.Albul-vintage, care contine o tenta de bej se potriveste perfect cu blaturile de bucatarie din marmura sau granit negru.Lustrele suspendate vintage si accesoriile decorative vintage vor aduce un plus de valoare spatiului.