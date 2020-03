Ziare.

Cu un procentaj de 47% calculat pe cele mai recente datele disponibile (2018), ne-am situat la acest indicator important pentru calitatea vietii peste Bulgaria (44%), Letonia (42%) si Croatia (41%).Pentru referinta, mentionam ca media UE in aceasta privinta a fost de doar 17% iar statele cele mai performante in materie de spatiu de locuit sunt Irlanda (cu doar 1% rata de supraaglomerare) si Cipru (2%).De fapt, statistica a fost prezentata de Eurostat pentru a arata nu atat diferentele dintre tari cat diferentele pe categorii de cetateni, valorile crescute pentru cei care provin din alta tara membra si inca si mai mari in cazul celor care sunt non-UE.Alaturi de Slovacia, Romania nu a oferit date in aceasta privinta, probabil din cauza faptului numarul celor in cauza este inca relativ redus.De retinut, insa, Grecia si Italia (ambele cu cate 45%) au consemnat cele mai mari rate de suprapopulare in locuinte in cazul cetatenilor proveniti din alte state UE (si stim cat de multi romani au plecat in Italia, ceea ce pare a fi ridicat intr-o proportie semnificativa acest indicator in peninsula).Dar adevarata poanta este ca situatia pentru romanii din Romania se incadreaza foarte aproape de situatia de supraaglomerare consemnata de persoanele care nu au cetatenia unui stat din UE. Respectiv 60% in Bulgaria, 59% in Croatia, 56% in Polonia, 55% in Grecia si 54% in Italia. Daca adaugam la acest sir cele 47% ale cetatenilor nostri, rezulta ca aproape jumatate din romani locuiesc la ei acasa ca si cum ar fi venit ca straini din afara UE.Citeste mai multe despre Romania are cele mai supraaglomerate locuinte din UE: Comparatii si observatii pe Curs de Guvernare