Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), aproximativIn sezonul rece, din 6.663 de incendii, 50% au ca principala cauza cosurile de fum vechi, defecte, necuratate sau neconforme.Aproape zilnic vedem la stiri, in social media si in ziare, tragedii intamplate acasa, provocate de cele mai multe ori de cosuri de fum necorespunzatoare.Am notat in cele ce urmeaza principalele cauze ale declansarii incendiilor cauzate de cosuri de fum:Primul pas pentru siguranta casei dumneavoastra o reprezinta o evaluare corecta, facuta de un profesionist in domeniu. In urma evaluarii, se poate adopta masura corecta:Avantajele folosirii unui sistem de cos de fum profesional sunt:Ia decizia corecta si apoi poti dormi linistit. Siguranta casei si familiei tale nu este o joaca si nu poate fi amanata mereu.Viziteaza acum site-ul www.kaminhorn.ro pentru mai multe detalii despre campania "Romania hornurilor sigure!"