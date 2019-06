Sanito - ajutorul perfect pentru mentinerea curateniei spatiilor interioare

Ziare.

com

Printre cele mai eficiente solutii pentru mentinerea podelelor in cele mai bune conditii, sunt covorasele profesionale , atat de interior, cat si de exterior.Podelele au nevoie de o curatare constanta, deoarece se afla tot timpul in contact direct cu exteriorul si astfel, suprafata va aduna constant murdarie. Prin urmare, podelele trebuie mentinute curate, indiferent daca vorbim despre spitale, clinici si cabinete medicale, scoli, gradinite, hoteluri, pensiuni, banci, institutii sau chiar si benzinarii sau magazine generale, de mici sau mari dimensiuni.Curatarea si igienizarea spatiilor, in special in cazul zonelor de lucru in care ne desfasuram activitatea este foarte importanta si trebuie realizata corespunzator, astfel incat sa nu ne poata fi afectata in niciun fel sanatatea.Pentru spatiile care necesita o atentie mai mare pentru igiena, precum spitalele si clinicile medicale, se recomanda folosirea covoraselor dezinfectante . Scopul acestor covorase este de a retine bacteriile si microbii.Aceste tipuri de covoare, sunt tratate in asa fel incat sa poata asigura o igienizare profesionala a spatiilor unde sunt utilizate. Covorasele de tip Sticky Mat au o eficienta surprinzatoare de 99.9%.De asemenea, este foarte important, ca la intrarea intr-un imobil, sa se amplaseze covorase de exterior, chiar si covorase absorbante, acestea reprezentand un prim pas prin care se poate diminua cantitatea de murdarie ce ar putea ajunge in interiorul spatiilor.Pe langa alegerea covoraselor profesionale potrivite spatiului intretinut, trebuie sa acordam o atentie sporita curatarii in detaliu a tuturor suprafetelor.Praful trebuie bine sters, mochetele si covoarele, trebuie aspirate si dezinfectate cu atentie pentru a evita orice risc de alergii, mai ales in spatiul unde se sta cea mai mare parte din zi. Ideal ar fi ca praful sa se stearga bine si apoi sa se foloseasca detergenti profesionali pentru mochete sau covoare.Recomandarea profesionistilor pentru o curatare si igienizare completa a tuturor spatiilor si suprafetelor, este sa avem la indemana, in primul rand, detergenti si dezinfectanti profesionali de suprafete, pentru fiecare tip de material in parte, gresie, faianta, pardoseli din lemn, ceramica, mobila sau suprafete din sticla.Apoi, trebuie sa dispunem de toate echipamentele de curatenie necesare pentru a ne misca rapid: dispensere si dozatoare de cea mai buna calitate, matura, mop, lavete si aspirator profesional.La final, dupa ce am terminat spalarea si dezinfectarea corecta a spatiilor, pentru uscarea suprafetelor, sunt recomandate produsele de unica folosinta din hartie, care ajuta la combaterea raspandirii microbilor, precum prosoapele de hartie pliate si rolele de hartie, atat pentru uz casnic, cat si profesional.Specialistii recomanda produsele de unica folosinta pentru uscarea suprafetelor, deoarece apa este un mediu in care bacteriile se dezvolta si se raspandesc rapid.Astfel, se evita transmiterea germenilor, iar procesul de curatare a prafului si murdariei devine mai simplu ca niciodata, mai daca sunt folosite solutii de curatenie profesionale si echipamente menite sa faca munca exponential mai usoara.