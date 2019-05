Studiu Vitan Clean (Spalatorie & Curatatorie Covoare): Ingrijirea covoarelor ne fereste de microorganisme cu potential alergen

Pentru un sfert dintre bucuresteni, educatia pentru sanatate incepe de acasa prin spalarea profesionala a covoarelor ce gazduiesc zeci de microorganisme

Cresteri exponentiale ale solicitarilor in acord cu educatia pentru sanatate

Bucurestenii petrec o medie de 75% din timpul lor indoor

In medie, 4 din 5 angajati adulti apeleaza la servicii profesionale pentru a-si salva in primul rand sanatatea, iar mai apoi timpul si banii. Este si cazul celor care solicita serviciile spalatoriilor de covoare din Bucuresti si Ilfov, scutind resurse importante de timp si bani, dar mai ales protejandu-se pe sine si pe cei dragi de efectele produselor toxice de curatare utilizate la domiciliu.Continuand sa-si consolideze pozitia de lider in servicii de spalare covoare, un nou studiu a constatat ca spalatoria de covoare Vitan Clean reduce semnificativ cantitatea de alergeni si bacterii prin tehnici si produse premium utilizate in cadrul procedeelor.In urma testarii viguroase a procesului de curatare cu aburi si produse hipoalergenice, expertii au descoperit ca metoda de curatare utilizata de Vitan Clean elimina o medie de 98,1% din alergenii obisnuiti gazduiti in tesatura covoarelor si pana la 99,9% din microorganismele existente in mochete.Atunci cand actiunea echipamentelor performante a fost combinata cu dezinfectantii eco, s-a constatat ca gama de servicii de spalatorie si curatatorie oferite de Vitan Clean Bucuresti elimina, in medie, aproximativ 89% din bacteriile existente in aerul din casa.Studiul in-house realizat de spalatoria de covoare Vitan Clean din Bucuresti a relevat faptul ca o probabilitate mai mare la solicitarea serviciilor de spalare a covoarelor se manifesta in cazul clientilor care acorda o importanta deosebita educatiei pentru sanatate. O spun atat initiatorii studiului, dar si impresiile colectate de la clientii Vitan Clean, dupa cum se arata intr-un comunicat de presa publicat pe Flash news Impresiile sunt impartasite cu transparenta pe pagina de Facebook a companiei, acolo unde zeci de clienti isi arata multumirea fata de profesionalismul si calitatea serviciilor.Statistic, 4 din 5 angajati adulti aleg sa apeleze la astfel de servicii pentru a-si feri copiii si rudele in varsta de pericolul microorganismelor blocate in profunzimea tesaturii covoarelor si mochetelor, care nu pot fi inlaturate la domiciliu, printr-o spalare mecanica.Tinand cont de aceasta premisa, este perfect natural sa credem ca spalarea profesionala a covoarelor si mochetelor este esentiala pentru mentinerea unei locuinte sanatoase, in special pentru 1 din 5 bucuresteni care sufera de alergii:- Covoarele igienizate ajuta la imbunatatirea calitatii aerului din interior, actionand ca filtre ce absorb murdaria, alergenii si bacteriile, dar trebuie curatate profesional pentru oferi acest potential pentru sanatate;- Fara curatari profesionale regulate, bacteriile si alte microorganisme blocate in covoare sunt transferate in aer si circula in casa atunci cand exista activitate in camera;- Serviciile companiei Vitan Clean, prin care sunt spalate in profunzime covoarele si mochetele, elimina un procent ridicat de alergeni, precum si bacteriile din aer, demonstrand cat de eficient este procesul de redare a sanatatii spatiului locativ;- Spre deosebire de alte servicii de curatare a covoarelor existente pe piata, curatatoria de covoare Vitan Clean Bucuresti foloseste un proces propriu-zis de curatare cu abur si produse hipoalergenice, care face uz de puterea a milioane de bule microscopice pentru a patrunde adanc in fibrele covoarelor, ridicand particulele la suprafata, astfel incat sa poata fi usor extrase.Spalatoria si curatatoria de covoare Vitan Clean care activeaza in Bucuresti si imprejurimi utilizeaza cu 80% mai putina apa decat curatarea tipica cu abur, astfel ca tesaturile se usuca in doar cateva ore, in loc de cateva zile.Si in timp ce majoritatea echipamentelor de curatat cu abur folosesc o cantitate excesiva de apa, care adesea poate antrena productia de mucegai, tehnica de curatare utilizata de Vitan Clean cu umiditate scazuta nu are aceleasi riscuri si ofera o siguranta mai buna.Studiul conchide ca spalarea si igienizarea in profunzime a covoarelor sunt solutia optima pentru o locuinta mai sanatoasa.